Будет ли открыто кладбище на Родительский день в 2020 году

В 2020 году Родительский день выпадает на 28 апреля. Традиционно на Радоницу россияне ездят на кладбища, а власти организуют массовую доставку. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса все изменилось. Так можно ли ходить на кладбище и будет ли ездить бесплатный автобус – читайте далее, в материале n4k.ru.

Будут ли открыты кладбища в 2020 году на Родительский день

Да. В частном порядке посещение кладбищ не запрещено. Об этом во время пресс-конференции 27 апреля рассказала Ульяна Калинина, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Однако согласно указам на местах, жителям региона рекомендуют воздержаться от посещения кладбищ и храмов на время ограничительных мер.

Будет ли ездить бесплатный транспорт?

Нет. В 2020 году властям запретили организовывать доставку горожан к местам захоронений на Родительский день. Это связано с неблагоприятной эпидобстановкой в стране. Поэтому бесплатных автобусов до кладбищ 28 апреля не будет.

Чего не следует делать на кладбище

Церковь не одобряет народную традицию выпивать и закусывать на кладбище, это лучше делать дома во время поминальной трапезы. Особенно отрицательно священники относятся к неистребимому языческому обычаю оставлять на могиле усопшего рюмку с водкой, накрытую хлебом, яйца, конфеты и другие продукты.

Гораздо лучше в этот день накормить голодных, а для усопших «хлеб» — это молитва и память близких.