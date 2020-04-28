Какой церковный праздник сегодня, 28 апреля 2020, православный праздник 28.04.2020, какой

Радоница, или Радуница отмечается на девятый день после Пасхи, во вторник Фоминой недели (в некоторых регионах – в понедельник). В 2020 году она приходится на 28 апреля. Это народно-христианский праздник, день особого поминовения усопших. Название праздника произошло от слова «радость». Оно содержит в себе веру и надежду на воскресение и вечную жизнь.

Какой церковный праздник сегодня, 28.04.2020

Радоница произошла от языческого праздника «Навий день» – дня поминовения усопших. Народная традиция поминать умерших родственников в понедельник или во вторник Фоминой недели связана с тем, что по богослужебному уставу после Фомина воскресенья (первое воскресенье после Пасхи) по будням в храмах возобновляется прекращавшееся с Великого четверга пение литии по усопшим.

На Радоницу принято поминать умерших близких: молиться за их душу, рассказывать о добрых делах, которые они совершили при жизни. После службы в храмах люди посещают могилы родственников с пасхальными куличами, яйцами и другими угощениями. Они раздают их нищим, детям и просят помянуть усопших. Такой обряд называется «христосование с родными». Он символизирует веру, что и после смерти близкие люди остаются частью Христианской Церкви. У кого не получается посетить кладбище – те поминают умерших родственников дома за праздничным столом.

Люди просят у Бога исполнения нематериальных желаний: хорошего урожая, пополнения семьи. Незамужние девушки гадают на суженого.

В православии на Радоницу запрещается оплакивать усопших и горевать о них – нужно помолиться за их душу и помянуть добрыми словами. Нельзя громко разговаривать, ругаться, веселиться и курить возле могил родственников, плохо отзываться об умерших. Запрещается поминать усопших водкой и другими алкогольными напитками. Нельзя посещать кладбища беременным. Нежелательно заниматься тяжелым физическим трудом.

Новолуние на Радоницу – примета хорошего урожая. Чем больше угощения раздать «на помин» в этот день, тем больше дадут на том свете. Если человек не помянет родителей на Радоницу, то его никто после смерти не вспомнит и не угостит на том свете. Первый пришедший на кладбище человек в этот день получает особое благоволение от умерших. Рожденный на Радоницу ребенок будет наделен теми же качествами, какие были у поминаемого родственника.

Православный праздник сегодня, 28 апреля

По церковному календарю, 28 апреля поминают апостолов от 70 — Аристарха, Пуда и Трофима – они были сподвижники первоверховного апостола Павла, о которых он упоминает в различных посланиях, вошедших в книгу Деяния Святых апостолов.

Аристарх был епископом города Апамеи в Сирии и сотрудником первоверховного апостола Павла, о котором он неоднократно упоминает в своих Посланиях и в книге Деяний Святых апостолов.

Сенатор Пуд принимал в своем доме учеников Спасителя и верующих христиан, где построил церковь, названную «Пастырской». По преданию, в этой церкви служил апостол Петр.

Трофим был родом из Едессы — ученик и спутник апостола Павла, он разделял с ним все гонения и скорби.

Все трое приняли мученическую смерть при императоре Нероне в Риме в 67 году, одновременно с апостолом Павлом.

Церковный праздник, какой сегодня, 28.04.2020

По церковному календарю, 28 апреля поминают мучениц Василису и Анастасию, живших в Риме, посвятивших себя служению Господу.Декоративные пасхальные яйца. Сувениры к Пасхе

Светом христианской веры Василису и Анастасию просветили апостолы Павел и Петр. Когда император Нерон (54-68 гг.) преследуя христиан, предавал их пыткам и казни, Святые девы бесстрашно подбирали тела казненных и хоронили их.

Когда об этом донесли Нерону, Василису и Анастасию заключили в темницу и подвергли жестоким пыткам. По приказу Нерона их казнили примерно в 68 году.