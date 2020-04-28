Россиян захотели обязать регистрировать смартфоны

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В России могут ввести обязательную регистрацию всех смартфонов по заводскому номеру (IMEI) с июля 2021 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей рынка связи.

Согласно законопроекту, регистрация уже используемых на территории страны устройств будет бесплатной, однако владельцев новых мобильных телефонов обяжут оплатить эту услугу. В первой версии документа предлагалось установить ограничение в размере 100 рублей, однако текущий вариант предусматривает, что цену, а также порядок оплаты установит кабмин.

Отмечается, что регистрировать устройства будут импортеры. Также пройти этот процесс должны будут россияне, которые ввезут новый гаджет из-за границы. При этом телефоны, закупленные для государственных и муниципальных нужд, не попадут под это требование.

Смартфон, который не будет зарегистрирован или номер которого совпадет с другим устройством, может быть заблокирован мобильным оператором. Предполагается, что с 1 января 2024 года они получат возможность блокировать потерянные или украденные устройства. Авторы законопроекта рассчитывают, что он поможет бороться с кражами непрямыми поставками телефонов.

В настоящее время документ проходит финальное согласование в администрации президента.

В январе 2019-го впервые появилась информация о возможном введении в России нового налога. Сообщалось, что граждан обяжут регистрировать приобретаемые за границей мобильные телефоны. Кроме того, предполагалось введение пошлины в размере 100 рублей. При несоблюдении этих требований новый сотовый будет блокироваться оператором связи.

Правительство поддержало идею о введении обязательной регистрации смартфонов с выходом в интернет, не одобрив при этом введение дополнительного налога.