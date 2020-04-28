Хранившие запрещенные данные о коронавирусе активисты пропали в Китае

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Интернет-активисты из Пекина пропали после того, как из задержала полиция за хранение запрещенных статей о коронавирусе. Об этом пишет Daily Mail.

Чен Мэй (Chen Mei), Кай Вэй (Cai Wei) и подруга Кая по фамилии Танг (Tang) пропали без вести 19 апреля после допроса полиции. Вэя и Танг обвинили в провоцировании беспорядков и, согласно заявлению правоохранителей их родственникам, сейчас они находятся под надзором.

По словам брата Чена Чэнь Куна (Chen Kun), он до сих пор ждет официального подтверждения от властей о том, что его брат был задержан. «Учитывая, что и Чен, и Цай участвовали в одном проекте, мы подозреваем, что их исчезновение было связано с проектом», — сказал он.

На сайте проекта были опубликованы статья о различных случаях, связанных с коронавирусом, которые были запрещены к публикации властями. Например, рассказы жителей Уханя и известное интервью с доктором центральной больницы города Ай Феном, который один из первых сообщил о вспышке заболевания.

Как пишет издание обвинение в «провоцировании беспорядков»

— мало определенное обвинение, часто используемое китайскими властями для преследования активистов и предусматриваемое тюремное заключение сроком до пяти лет.

Ранее Daily Mail сообщило о пропаже трех китайских журналистов, которые освещали вспышку коронавируса в Ухане. Трое репортеров, Чэнь Цюши (Chen Qiushi), Фан Бин (Fang Bing) и Ли Цзэхуа (Li Zehua), пытались показать истинные масштабы эпидемии в городе, загрузив в YouTube и Twitter видеозаписи переполненных моргов и больниц. Они пропали в период с 6 по 26 февраля, с тех пор их местонахождение остается неизвестным.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.