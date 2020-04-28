В Турции ещё один музыкант Grup Yorum умер в тюрьме на 297-й день голодовки

28-летний Кочак был приговорён к пожизненному заключению в условиях строгого режима по обвинению в терроризме, напоминает новостное издание InternetHaber. Судебные разбирательства в отношении некоторых членов группы всё ещё продолжаются.

В то время на основании показаний тайного свидетеля его обвинили в предоставлении оружия нападавшим, которые убили государственного обвинителя в Стамбульском здании суда в 2015 году.

Однако музыкант отверг все обвинения и заявил, что будет отказываться от пищи до тех пор, пока ему не обеспечат справедливого судебного разбирательства.

Издание отмечает, что Кочак, который на момент своей смерти весил 29 килограммов, стал вторым заключённым, умершим во время голодовки в этом месяце. Певица Grup Yorum Хелин Белек скончалась после 288 дней голодовки.

В свою очередь Омер Фарук Гергерлиоглу, известный правозащитник и депутат прокурдской Демократической партии народов (ДПН), сказал, что единственное, чего хотел Кочак, это справедливый суд.

«Власти не предоставили ему такой возможности. Он оказался последней жертвой несправедливости в судебной системе. Его семья боролась за него, но у них ничего не вышло. Власти не слышат народ. Те, у кого ещё осталась хоть капля совести, те, кто ещё не окончательно оглох к мольбам людей, может и задумается над происходящим. Голос справедливости был заглушён», — заявил он.