Анастасия Заворотнюк 28 апреля 2020 новости сегодня, как состояние здоровья и самочувствие 28.04.2020

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна продолжает активно вести свою страницу в Instagram. В этот раз девушка поделилась с фанатами своими размышлениями о коронавирусе, чем вызвала их раздражение.

Заворотнюк, новости на сегодня, 28.04.2020

Анна Заворотнюк отметила, что сейчас всем непросто, поскольку у людей нет возможности видеть своих родных и близких, также жить привычной жизнью. «И так хочется, чтобы скорее пришли какие-то радостные вести, и мы бы все вздохнули и сказали: «Мы прошли это испытание», — написала она на своей странице в социальной сети.

Девушка также выразила уверенность, что после эпидемии люди научатся бережнее относиться друг к другу и смотреть на жизнь иначе.

Однако философствования юной леди пришлись не по душе многим пользователям сети, которые пожаловались на бесконечные размышления девушки в интернете. «Слишком много в эфире девушки Анны, которая вовсе не Заворотнюк, а Стрюкова. Неужели она кому-то интересна? Достала уже», — возмутился один из подписчиков.

Как себя чувствует Заворотнюк

Анна Заворотнюк на своей странице в Instagram написала пронзительный пост, где поделилась мыслями, насколько сильно тяжелая ситуация с коронавирусом изменила нынешний мир. По словам дочери актрисы, сегодня тяжело всем. Девушка призналась, что сильно переживает. В то же время Анна признала, что ситуация во многом изменила людей, они стали больше заботиться друг о друге.

«Сейчас всем нам очень тяжело, много тревог и беспокойства. Мы не можем видеться со своими друзьями, не можем жить привычной и свободной жизнью. Мы волнуемся за наших близких, стараемся уберечь бабушек и дедушек. И так хочется, чтобы скорее пришли какие-то радостные вести и мы бы все вздохнули и сказали: «Мы прошли это испытание»,- написала дочь актрисы. По ее словам, когда пандемия завершится, то люди уже иначе будут смотреть на то, что происходит вокруг них.

Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк сейчас, 28 апреля

По словам друга актрисы, ее состояние улучшилось, Анастасия Заворотнюк обходится без инвалидного кресла, уже может самостоятельно передвигаться. Но ее ждет длинный путь к выздоровлению. Эмоционально Анастасия не готова к публичности, игнорирует средства информации и коммуникации, не использует интернет и даже не смотрит телевизор.

Контролируют состояние актрисы специалисты из ЦКБ несмотря на то, что лечилась Заворотнюк в филиале, а не в головной больнице. Один курс лечения в Центральной клинике стоит 2 млн. рублей. За весь период лечения 12 млн. рублей было потрачено мужем Анастасии, Петром Чернышевым. Ему пришлось продать квартиру в Ялте. Помогла деньгами и коллега Чернышева, фигуристка Татьяна Навка.