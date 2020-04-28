Будут или нет проходить дни открытых дверей в медицинских колледжах Москвы в 2020 году

В условиях пандемии коронавирусной инфекции во всем мире убедились в важности подготовки специалистов в области медицины. В этом году для тех будущих студентов, которые планируют связать свою жизнь с данной сферой, дни открытых дверей в профильных колледжах Москвы будут проведены в онлайн формате.

Дни открытых дверей в медицинских колледжах Москвы в 2020 году будут в онлайн формате,

Во время таких мероприятий абитуриенты подробно узнают о жизни студентов данных учреждений и о наиболее востребованных в медицине специалистах. Представители главного образовательного департамента столицы подготовили для абитуриентов своеобразного гида по колледжам, в которых в ближайшее время будет организовано день открытых дверей.

Ввиду текущей ситуации с распространением коронавируса все родительские собрания, как и дни открытых дверей, будут перенесены. Информацию касательно дат и времени проведения такого формата мероприятий будут сообщать дополнительно на официальных интернет-ресурсах учебных заведений.

Список колледжей, время и дата будет уточнятся

МК №1

Медицинский колледж №1

Специальности, бюджетные места, платное обучение, дни открытых дверей, контакты.

Форма обучения Бюджетные места 2019/2020 Платное обучение 2019/2020 Очная Да Да Очно-заочная Да

МК РУТ (МИИТ)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Медицинский колледж Российского университета транспорта (МИИТ)

Специальности, бюджетные места, платное обучение, дни открытых дверей, контакты.

Форма обучения Бюджетные места 2020/2021 Платное обучение 2020/2021 Очная Да Да Очно-заочная Да

МК №2

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Медицинский колледж №2

Специальности, дни открытых дверей, контакты.

Форма обучения Очная Очно-заочная

МОМК №2

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Московский областной медицинский колледж №2

Специальности, бюджетные места, платное обучение, дни открытых дверей, контакты.

Форма обучения Бюджетные места 2020/2021 Платное обучение 2020/2021 Очная Да Да

МК №5

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Медицинский колледж №5

Специальности, дни открытых дверей, приемная комиссия, контакты.

Форма обучения Очная Очно-заочная

Дмитровский филиал Московского областного медицинского колледжа №4

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Дмитровский филиал Московского областного медицинского колледжа №4

Специальности, бюджетные места, платное обучение, дни открытых дверей, контакты.

Форма обучения Бюджетные места 2019/2020 Платное обучение 2019/2020 Очная Да Очно-заочная Да

Егорьевский филиал МОМК №3

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Егорьевский филиал Московского областного медицинского колледжа №3 имени Героя Советского Союза З.Самсоновой

Специальности, бюджетные места, дни открытых дверей, контакты.

Форма обучения Бюджетные места 2019/2020 Платное обучение Очная Да

ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Колледж «Подмосковье»

Специальности, дни открытых дверей, контакты.

Форма обучения Очная Очно-заочная

ГАПОУ МО «Колледж «Угреша»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Колледж «Угреша»

Специальности, бюджетные места, платное обучение, дни открытых дверей, контакты.

Форма обучения Бюджетные места 2019/2020 Платное обучение 2019/2020 Очная Да Да

КП № 11

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Колледж предпринимательства №11

Специальности, бюджетные места, платное обучение, дни открытых дверей, приемная комиссия, контакты.

Форма обучения Бюджетные места 2019/2020 Платное обучение 2019/2020 Очная Да Заочная Да

Коломенский филиал МОМК №2

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Коломенский филиал Московского областного медицинского колледжа №2

Специальности, бюджетные места, платное обучение, дни открытых дверей, контакты.

Форма обучения Бюджетные места 2020/2021 Платное обучение 2020/2021 Очная Да Да

Красногорский филиал МосОМК №1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Красногорский филиал Московского областного медицинского колледжа №1

Специальности, дни открытых дверей, контакты.

Форма обучения Очная Очно-заочная

Люберецкий филиал МОМК №2

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Люберецкий филиал Московского областного медицинского колледжа №2

Специальности, бюджетные места, платное обучение, дни открытых дверей, контакты.

Форма обучения Бюджетные места 2020/2021 Платное обучение 2020/2021 Очная Да Да Очно-заочная Да

Медицинский колледж

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Медицинский колледж Управления делами Президента Российской Федерации

Специальности, бюджетные места, платное обучение, дни открытых дверей, контакты.

Форма обучения Бюджетные места 2019/2020 Платное обучение 2019/2020 Очная Да Да

МК №7

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Медицинский колледж № 7

Специальности, дни открытых дверей, приемная комиссия, контакты.

Форма обучения Очная Очно-заочная

МК №6

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Медицинский колледж №6

Специальности, дни открытых дверей, контакты.

Форма обучения Очная Очно-заочная

Мещерский филиал МОМК №5

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Мещерский филиал Московского областного медицинского колледжа №5

Специальности, бюджетные места, дни открытых дверей, контакты.

Форма обучения Бюджетные места 2020/2021 Платное обучение Очная Да

МГОК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Московский государственный образовательный комплекс

Специальности, платное обучение, дни открытых дверей, приемная комиссия, контакты.

Форма обучения Бюджетные места Платное обучение 2019/2020 Очная Да Очно-заочная Да

МОМК №3

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Московский областной медицинский колледж №3 имени Героя Советского Союза З.Самсоновой

Специальности, бюджетные места, платное обучение, дни открытых дверей, контакты.

Форма обучения Бюджетные места 2019/2020 Платное обучение 2019/2020 Очная Да Да

МосОМК №1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Московский областной медицинский колледж №1

Специальности, дни открытых дверей, приемная комиссия, контакты.