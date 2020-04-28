Будут или нет проходить дни открытых дверей в медицинских колледжах Москвы в 2020 году

В условиях пандемии коронавирусной инфекции во всем мире убедились в важности подготовки специалистов в области медицины. В этом году для тех будущих студентов, которые планируют связать свою жизнь с данной сферой, дни открытых дверей в профильных колледжах Москвы будут проведены в онлайн формате.
Дни открытых дверей в медицинских колледжах Москвы в 2020 году будут в онлайн формате,
Во время таких мероприятий абитуриенты подробно узнают о жизни студентов данных учреждений и о наиболее востребованных в медицине специалистах. Представители главного образовательного департамента столицы подготовили для абитуриентов своеобразного гида по колледжам, в которых в ближайшее время будет организовано день открытых дверей.
Ввиду текущей ситуации с распространением коронавируса все родительские собрания, как и дни открытых дверей, будут перенесены. Информацию касательно дат и времени проведения такого формата мероприятий будут сообщать дополнительно на официальных интернет-ресурсах учебных заведений.
Список колледжей, время и дата будет уточнятся
МК №1
Медицинский колледж №1
Специальности, бюджетные места, платное обучение, дни открытых дверей, контакты.
|Форма обучения
|Бюджетные места
2019/2020
|Платное обучение
2019/2020
|Очная
|Да
|Да
|Очно-заочная
|Да
МК РУТ (МИИТ)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
Медицинский колледж Российского университета транспорта (МИИТ)
Специальности, бюджетные места, платное обучение, дни открытых дверей, контакты.
|Форма обучения
|Бюджетные места
2020/2021
|Платное обучение
2020/2021
|Очная
|Да
|Да
|Очно-заочная
|Да
МК №2
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
Медицинский колледж №2
Специальности, дни открытых дверей, контакты.
|Форма обучения
|Очная
|Очно-заочная
МОМК №2
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
Московский областной медицинский колледж №2
Специальности, бюджетные места, платное обучение, дни открытых дверей, контакты.
|Форма обучения
|Бюджетные места
2020/2021
|Платное обучение
2020/2021
|Очная
|Да
|Да
МК №5
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
Медицинский колледж №5
Специальности, дни открытых дверей, приемная комиссия, контакты.
|Форма обучения
|Очная
|Очно-заочная
Дмитровский филиал Московского областного медицинского колледжа №4
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
Дмитровский филиал Московского областного медицинского колледжа №4
Специальности, бюджетные места, платное обучение, дни открытых дверей, контакты.
|Форма обучения
|Бюджетные места
2019/2020
|Платное обучение
2019/2020
|Очная
|Да
|Очно-заочная
|Да
Егорьевский филиал МОМК №3
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
Егорьевский филиал Московского областного медицинского колледжа №3 имени Героя Советского Союза З.Самсоновой
Специальности, бюджетные места, дни открытых дверей, контакты.
|Форма обучения
|Бюджетные места
2019/2020
|Платное обучение
|Очная
|Да
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
Колледж «Подмосковье»
Специальности, дни открытых дверей, контакты.
|Форма обучения
|Очная
|Очно-заочная
ГАПОУ МО «Колледж «Угреша»
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
Колледж «Угреша»
Специальности, бюджетные места, платное обучение, дни открытых дверей, контакты.
|Форма обучения
|Бюджетные места
2019/2020
|Платное обучение
2019/2020
|Очная
|Да
|Да
КП № 11
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
Колледж предпринимательства №11
Специальности, бюджетные места, платное обучение, дни открытых дверей, приемная комиссия, контакты.
|Форма обучения
|Бюджетные места
2019/2020
|Платное обучение
2019/2020
|Очная
|Да
|Заочная
|Да
Коломенский филиал МОМК №2
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
Коломенский филиал Московского областного медицинского колледжа №2
Специальности, бюджетные места, платное обучение, дни открытых дверей, контакты.
|Форма обучения
|Бюджетные места
2020/2021
|Платное обучение
2020/2021
|Очная
|Да
|Да
Красногорский филиал МосОМК №1
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
Красногорский филиал Московского областного медицинского колледжа №1
Специальности, дни открытых дверей, контакты.
|Форма обучения
|Очная
|Очно-заочная
Люберецкий филиал МОМК №2
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
Люберецкий филиал Московского областного медицинского колледжа №2
Специальности, бюджетные места, платное обучение, дни открытых дверей, контакты.
|Форма обучения
|Бюджетные места
2020/2021
|Платное обучение
2020/2021
|Очная
|Да
|Да
|Очно-заочная
|Да
Медицинский колледж
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
Медицинский колледж Управления делами Президента Российской Федерации
Специальности, бюджетные места, платное обучение, дни открытых дверей, контакты.
|Форма обучения
|Бюджетные места
2019/2020
|Платное обучение
2019/2020
|Очная
|Да
|Да
МК №7
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
Медицинский колледж № 7
Специальности, дни открытых дверей, приемная комиссия, контакты.
|Форма обучения
|Очная
|Очно-заочная
МК №6
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
Медицинский колледж №6
Специальности, дни открытых дверей, контакты.
|Форма обучения
|Очная
|Очно-заочная
Мещерский филиал МОМК №5
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
Мещерский филиал Московского областного медицинского колледжа №5
Специальности, бюджетные места, дни открытых дверей, контакты.
|Форма обучения
|Бюджетные места
2020/2021
|Платное обучение
|Очная
|Да
МГОК
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
Московский государственный образовательный комплекс
Специальности, платное обучение, дни открытых дверей, приемная комиссия, контакты.
|Форма обучения
|Бюджетные места
|Платное обучение
2019/2020
|Очная
|Да
|Очно-заочная
|Да
МОМК №3
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
Московский областной медицинский колледж №3 имени Героя Советского Союза З.Самсоновой
Специальности, бюджетные места, платное обучение, дни открытых дверей, контакты.
|Форма обучения
|Бюджетные места
2019/2020
|Платное обучение
2019/2020
|Очная
|Да
|Да
МосОМК №1
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
Московский областной медицинский колледж №1
Специальности, дни открытых дверей, приемная комиссия, контакты.
|Форма обучения
|Очно-заочная