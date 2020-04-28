Кадры избиением нарушителя карантина полицейскими Змеиногорске вылились уголовное дело

СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело после публикации видео, в котором люди в полицейской форме избивают жителя Змеиногорска в ходе жесткого задержания. Об этом сообщается на сайте ведомства. Ранее ГУ МВД по региону также проинформировало, что проводит собственную проверку.

По предварительным данным следствия, вечером 24 апреля у магазина в Змеиногорске сотрудники полиции причинили телесные повреждения 44-летнему местному жителю. По результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по признакам п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением специальных средств). Расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Напомним, что видео с избиением мужчины людьми в форме было опубликовано недавно в соцсетях. На записи видно, как полицейские валят мужчину на землю рядом со служебным авто, а один из стражей порядка с силой несколько раз ударяет лежачего дубинкой, хотя судя по ролику, он не представлял опасности и не угрожал правоохранителям. Некоторые пользователи считают, что мужчина был пьян, а другие говорят, что полицейские таким образом отреагировали на нарушение карантинного режима, введенного в этот день в Змеиногорском районе. Действия сотрудников проверяют в главке МВД по региону. Пока не сообщается о дисциплинарных решениях в отношении стражей порядка.