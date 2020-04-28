IBT: Турция надеется стимулировать экономику за счёт сбережений граждан в золоте

Один из ведущих золотоперерабатывающих заводов, в сотрудничестве с 12 крупными коммерческими турецкими банками, около десяти лет назад запустили проект, призванный побудить турецких граждан прекратить хранить золото дома, отмечает IBT.

«Нам известно о том, что «под матрасами» наших граждан хранится от 3 тыс. до 5 тыс. тонн золота, благодаря чему объём неформальной экономики достигает от 200 до 300 млрд долларов. Ввод этого количества золота в обращение поможет найти решение многих финансовых проблем страны», — цитирует IBT Айше Эсен, генерального директора Стамбульского золотоперерабатывающего завода.

По словам Эсен, Стамбульский золотоперерабатывающий завод начнёт работу над несколькими новыми проектами с местными банками и правительством Турции, чтобы подтолкнуть людей вкладывать свои золотые сбережения в банки, как только экономика начнёт оправляться от пандемии.

Покупка золотых монет и ювелирных украшений всегда была излюбленным способом накопления на трудные времена среди турецкого народа, начиная с подарков в виде золотых изделий по случаю рождения, свадьбы и других торжеств.

Золото хранится дома, а не в банках, что, по словам IBT, приводит к тому, что в Турции один из самых низких уровней частных сбережений среди основных экономик.