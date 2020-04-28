Опрос: Коалиция ПСР-ПНД не сможет набрать 51% голосов, чтобы сформировать правительство

В соответствии с результатами исследования, ПСР наберёт 35,8% голосов, а ПНД — 12,25%, указывает Duvar. При общей поддержке в 48% обе партии не смогут сформировать правительство.

В индивидуальном порядке после выборов 24 июня 2019 года, ставших повторным голосованием муниципальных выборов 31 марта, результаты которых были отменены в Стамбуле, ПСР потеряла поддержку 7% избирателей.

Все лидеры утратили популярность, за исключением Бахчели

В то время как уровень одобрения всех политических лидеров Турции снизился, председатель ПНД Девлет Бахчели стал исключением. Рейтинги Бахчели выросли с марта, в результате чего он оказался на третьем месте с 39,8%.

Президент Реджепт Тайип Эрдоган является самым популярным политическим лидером месяца. За президентом следует мэр Стамбула Экрем Имамоглу из основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), получивший одобрение 42,4% избирателей.

Надо сказать, что Бахчели обошёл мэра НРП в Анкаре Мансура Яваша, сместив его на четвёртое место с одобрением в 36,2%. В то время как участники опроса высказались одобрительно относительно мер по оказанию помощи муниципалитетами Анкары, Стамбула и Измира в связи с COVID-19, мэр Анкары заслужил большую благосклонность респондентов, чем Имамоглу и мэр Измира от НРП, Тунч Сойер.

Кроме того, опрос показал, что 25% избирателей ПСР не верят в достоверность данных, опубликованных Министерством здравоохранения Турции. Общее доверие к данным Минздрава составило 62,2%.

Многие избиратели ПСР не захотели поддержать президентскую кампанию по сбору средств в связи с COVID-19, и только 14,8% заявили, что выбрали президентскую кампанию, чтобы помочь нуждающимся.

С другой стороны, избиратели ПНД выбирали президентскую кампанию в два раза чаще, а 31,5% — использовали её для оказания помощи тем, кто оказался в трудном положении.