Эган Берналь получил разрешение выезжать на тренировки

Победитель Тур де Франс-2019 Эган Берналь с 27 апреля получил специальное разрешение выезжать на тренировки. , 23-летний гонщик команды Ineos вернулся из Европы в Колумбию 16 марта и с тех пор соблюдает режим изоляции. Агентство Efe сообщило, что разрешение было выдано мэром города Сипакира (Zipaquira), где живёт Эган Берналь.

Photo Instagram @eganbernal

Вместе с Эганом Берналем тренироваться на дороге смогут ещё три колумбийских гонщика – его товарищ по команде Ineos Брэндон Ривера, Камило Кастибланко (Illuminate), Диего Васкес (Colnago CM) и Дайер Ринкон (Focus Team VTT).

Правительство Колумбии немного ослабило режим карантина, разрешив людям час в день посвящать физическим упражнениям на свежем воздухе. Велогонщикам же было выдано особое разрешение – они могут выезжать тренироваться на дороге с 5 до 8 утра. А в случае совместных тренировок они должны держать дистанцию минимум в 5 метров.

Эган Берналь 25 апреля в Твиттере написал сообщение в защиту велосипеда как вида транспорта во время изоляции:

«У меня есть вопрос. Во время коронавируса лучше передвигаться на велосипеде, чем пользоваться другими видами транспорта? Если большинство из нас, даже ВОЗ, согласны, что велосипед – один из самых безопасных видов транспорта во время коронавируса, должны ли мы найти способ, как дать это понять людям? Не пора ли вернуться к двум колёсам?»

Остальные колумбийские велогонщики, проживающие в других областях Колумбии, пока не могут выезжать тренироваться на дорогах.