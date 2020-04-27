Власти Барнаула анонсировали окончание отопительного сезона после пика апрельской жары

С 28 апреля в Барнауле завершится отопительный сезон, соответствующее постановление главы города Вячеслава Франка опубликовано на сайте администрации. Исходя из данных Минстроя, краевой центр запаздывает с таким решением: подача тепла уже прекращена в Бийске, Рубцовске и десятках других муниципалитетов. Ранее барнаульцы публиковали в соцсетях множество жалоб на отопление в жаркую погоду, которое в следующем месяце выльется во внушительные суммы в квитанциях.

Согласно постановлению мэрии Барнаула, ресурсоснабжающие организации должны отключить отопление не позднее 28 апреля. С 27 апреля подача тепла закончилась в Бийске, а с 24 апреля — в Рубцовске. Отметим, что, согласно законодательству, власти городов могут завершить отопительный сезон, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не падает ниже +8°С. По данным синоптиков, данное условие было выполнено как минимум с середины апреля. Более того, 23 и 24 апреля в Алтайский край пришла аномальная жара. На большей части территории региона было зафиксировано +30°С, что является рекордом для этих дней. Так, в Барнауле была перебита планка, установленная в 1929 году.

Как сообщил краевой Минстрой, с 27 апреля по распоряжению местных властей подача тепла также прекращена в Белокурихе, Новоалтайске, Яровом и ЗАТО Сибирский. Как утверждает ведомство, отопительный сезон 2019-2020 годов прошел без значительных сбоев и технологических нарушений. Их количество на объектах малой теплоэнергетики по сравнению с прошлым годом сократилось почти в два раза, а в сфере водоснабжения более чем в 3,5 раза. Впрочем, нельзя исключать, что это связано с меньшей интенсивностью отопительного сезона: нынешняя зима оказалась очень теплой в сравнении со средними значениями. Уже в мае планируется приступить к подготовке к следующему сезону.

Напомним, что ранее барнаульцы и жители других городов жаловались на жару в квартирах из-за работающих на полную мощность батарей и предстоящие коммунальные траты, которые многие считали неоправданными. Городские власти на это отвечали, что жильцы вправе самостоятельно ограничить подачу тепла в своих домах, для чего необходимо провести общедомовые собрания и подать заявки через УК. По официальной версии, отопление не отключали в силу возможного наступления холодов, объясняя это заботой о горожанах, которые могут заразиться ОРВИ или коронавирусом. Об этом, к примеру, 21 апреля говорил мэр Бийска Александр Студеникин. По его словам, принятие решения об окончании отопительного сезона на тот момент было исключено.

Впрочем, существует мнение, что отопление в крупных городах края – Барнауле, Бийске и Рубцовске, где конечным владельцем теплоснабжающих организаций является «Сибирская генерирующая компания», не отключали по другим причинам. По мнению некоторых наблюдателей, полноформатная работа ТЭЦ позволила властям «подтянуть» показатели индекса промышленного производства и немного компенсировать кризисную экономическую ситуацию самим энергетикам.