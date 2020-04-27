Лидер «Хорошей партии»: Решение о формировании коалиции с ПНД «зависит от избирателей»

Акшенер, проведя почти 15 лет в ПНД, была исключена из её рядов самим лидером Девлетом Бахчели, после того как возглавила оппозиционное движение внутри партии и бросила ему вызов претендуя на пост председателя, напоминает Duvar.

«Теперь ПНД и мы — это разные партии. Политические партии объединяют не лидеры или руководители, а избиратели», — сказала Акшенер. Напомним, что на всеобщих выборах в мае 2018 года «Хорошая партия» Акшенер объединилась с основной оппозиционной Народно-республиканской партией (НРП), а также с Партией счастья (SP) и Демократической партией (ДП) в Национальный альянс.

На местных выборах 24 июня 2019 года избиратели «Хорошей партии» поддержали тогдашнего кандидата от основной оппозиционной НРП Экрема Имамоглу, отметила Акшенер.

«Именно избиратели Партии справедливости и развития (ПСР), ПНД, «Хорошей партии» и Партии счастья, несмотря на отсутствие союзов, помогли избрать господина Имамоглу с разницей в 800 тыс. голосов», — подчеркнула она.

В ответ на вопрос о прокурдской Демократической партии народов (ДПН), Акшенер сказала, что её партия считает ДПН союзником Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана террористической организацией в Турции, Европейском союзе и Соединённых Штатах.

В недавнем опросе, проведённом аналитиками Istanbul Economy Research, было установлено, что поддержка «Хорошей партии» в 9,7% опустилась чуть ниже 10%-го порога, необходимого для прохождения в турецкий парламент.

Кроме того, лидера «Хорошей партии» спросили о высказываниях недавно освобождённого криминального авторитета Алааттина Чакыджи, заявившего, что Акшенер предала основателя ДПН, которого считают лидером националистов.

«Кровь и жизни наших мучеников на совести Акшенер», — сказал Чакыджи перед местными выборами 24 июня.

Акшенер ответила, что никогда не слышала о комментариях преступного лидера о себе, и отказалась отвечать на этот вопрос в виду отсутствия достаточной информации об этом инциденте.

«Каждый избиратель может высказываться по вопросам, которые его интересуют», — отметила она.