Марат Сафин о личной жизни, Анне Курниковой, наркотиках: «Я готов прожить без детей, девушки или жены»

На днях экс первая ракетка мира Марат Сафин дал очередное интервью. На этот раз 40-летний теннисист поговорил в прямом эфире с журналисткой Марией Командной: Сафин рассказал, как у него проходит самоизоляция, вспомнил о лихих 90-х и сравнил их с нынешними временами, поговорил о личной жизни и желании завести семью, а также высказал свое мнение о коллегах — российских теннисистках Марии Шараповой и Анне Курниковой.

О желании создать семью

Спокойно к этому отношусь. Не гонюсь за созданием семьи. У меня есть товарищи, которые говорят: «Тебе уже 40 лет. Пора семью и детей заводить». А я понимаю, что у каждого свое время для этого. Я готов, в принципе, прожить без детей, девушки или жены. Если в моей жизни появится человек, который будет мне интересным партнером, то да. А делать это ради галочки — не хочу.

Об отношении к Анне Курниковой

Мы знаем друг друга с семи лет, вместе начинали заниматься на «Спартаке». К ней у меня отношение как к родственнице, поэтому не воспринимаю ее как женщину. То есть воспринимаю, но по-другому.

В детстве Анюта была пробивная, первая во всем: ей надо было всех побеждать, быть лучшей из лучших. Она была номер один. Это чувствовалось: она приходила — все падали, у нее была такая сильная энергетика. Поэтому у нее хорошо получалось играть в теннис.

Потом она поехала в Америку, у нее все получилось. Она умела себя позиционировать, общаться с публикой, с прессой, хорошо говорила по-английски, правильно себя преподносила. Она этим пользовалась, но это было натурально. Есть люди, которые пытаются, пыжатся, а она была в своей стихии.

Потом, думаю, на нее стало давить общественное мнение: она играет хорошо, а выиграть ничего не может. Она же, по-моему, не выиграла ни одного турнира. Со временем это начало на нее давить, она все больше занималась самоедством. Теннис стал для нее обузой: в конце карьеры она плакала после матчей, истерики, все плохо.

Закончив, она начала жить настоящей жизнью, у нее прекрасные отношения с Иглесиасом, ей не надо светиться, показываться. Она переключилась на другую жизнь, молодец.

Думаю, Анюта была покруче меня — то, как она зарабатывала на рекламных деньгах, мне и не снилось.

Анна Курникова и Марат СафинО Марии Шараповой и «химии» между ними

Когда начинаешь теннисную карьеру, ты молодой, ничего не боишься, страха нет ни перед чем. По мере продвижения карьеры все больше разбираешься в спорте. Чем больше разбираешься, тем больше начинаешь сомневаться, потому что понимаешь, что некоторые вещи сделать нереально.

Она всегда была в топе, и, когда получила травму, сто процентов первая мысль была: «Я хочу вернуться, стать первой», или второй, какой угодно. Таким образом, она начинает загонять себя в рамки, появляется все больше страха: вернусь я или нет, смогу или не смогу, получится или не получится? Мозг начинает расшатывать тебя изнутри, появляется неуверенность. Чем больше таких моментов, тем больше загоняешься, пока вообще не забудешь, как играть в теннис, — что, в принципе, с ней и произошло.

Она играла все хуже и хуже и в какой-то момент сама себя заела. Мне кажется, если бы она сказала: «Окей, была травма, я просто буду играть для себя и получать удовольствие от тенниса», то, возможно, у нее бы получилось. Но она вернулась, потому что хотела стать первой. У меня тоже такое было.

Химии между мной и Манюней никогда не было. Я знаю ее с тех пор, как она с отцом приезжала в Австралию на юниорский турнир. Какого она года, 86-го или 87-го? Как моя сеструха (Динара Сафина — сестра Марата. — Прим. ред.). Я ее помню, когда ей было лет 16, так ее всегда и воспринимал.

Марат Сафин и Мария Шарапова

О деньгах

Мне повезло, что деньги появились рано — в 20 лет. Когда они рухнули на голову, я сходил с ума и не понимал, что с ними делать. А когда жизнь двигается, открываются глаза. Ты понимаешь, что деньги — не самое важное. Нет, денег, конечно, должно быть достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно. Просто большую часть мы тратим на хрень. Ну, кто может себе позволить. Башню некоторым конкретно сносит. Но это не есть хорошо.

О занятии на самоизоляции

Есть время почитать, помедитировать, посмотреть сериалы. Я раньше сериалы не смотрел, тут на Netflix подписался. «Миллиарды», думаю, все смотрели. Сейчас смотрю «Бумажный дом». Потом хочу посмотреть про Гоморру, по мотивам фильма сделали сериал. Когда режиссер вывалил все в фильме, за ним мафия гонялась по миру. Как все улеглось, он решил снять и сериал.

«Мир Дикого Запада» — как «Матрица». Кто-то смотрит ее как очередной боевик, а другие смотрят вглубь. Когда понимаешь, в чем суть, перед тобой открываются большие двери. И в «Мире» тоже — только в конце сезона понимаешь, в чем суть. Это глубокий месседж. Кто-то его увидит, а другие — нет. Я люблю качественное кино, сериалы — что-то со смыслом.

Выхожу ли на улицу? Недавно ездил в баню. Приватная баня у друга, могу себе позволить. Сначала бегал на Патриках, потом открыл для себя фитнес-клуб: отжимания, пресс, спина. Если не качать пресс, у нас, высоких, спина начинает болеть. Ем гречку, салаты, грудку индейки, куриную грудку. Я привык к такой еде. А когда играл, ел намного хуже. Потом начал уделять внимание — что подходит, что нет. Говнецо убрал. Не хожу в «Мак», не пью колу, не ем бургеры, пиццы, пасты, стараюсь не есть мучное.

Кайф — побыть с самим собой наедине. Ничто не отвлекает, занимаешься собой. За 10 лет не надоел сам себе. С каждым разом все интереснее и интереснее. Начинаешь открывать для себя новые вещи.

О лихих 90-х и спокойных 00-х

Надо понимать, что в 90-е ни фига никакой свободы не было, была анархия. Свобода и анархия — это немножко разное. У нас была просто анархия, я не знаю, где ты свободу увидела. Свобода самовыражения? Да ты что, никто выразиться не мог: зайдешь в другой район — тебе голову отобьют. А если еще скажешь, что ты гей… Понимаешь, что с тобой будет? Тебя просто четвертуют. Сейчас все намного спокойнее. Раньше за это сажали. В Советском Союзе сажали за тунеядство.

Свобода выглядит по-разному в разные времена, и анархию со свободой не надо путать. В 2000-е все успокоилось, потому что бабок все, кто мог, заработали. Это был импульс благосостояния: бабки начали появляться, появилась возможность зарабатывать деньги, нефть перла, все было хорошо, и на этой волне импульс был такой правильный. Пришел Владимир Владимирович, и на этой волне как-то пошло — волну поймали.

Когда начала проседать нефть, начали вылезать какие-то проблемки — вещи, которые мы раньше не замечали. А сейчас все мельчает, начинают всплывать те вещи, которые раньше были под водой, а сейчас просто оказались на суше. Начинаешь замечать столько проблем. Но есть плюсы и минусы, это баланс.

О наркотиках и страхе смерти

Наркотик — слово, которым можно очернить любую вещь, чтобы народ ее не попробовал и не начал видеть мир таким, какой он есть. Потому что ты должен думать, что ничего не можешь, жить в матрице.

Боюсь ли я смерти? Я понял, что смерти нет. Сознание вечно. Все вокруг — это общее поле сознания. Все вокруг и есть проявление божественного, высшего разума. Материя — это иллюзия.

Первым новостью со NEWSTES.RU поделился блогер lady_lake.