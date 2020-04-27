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</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/523/13059523/2500d43d753f0-pic905-895x505-1418.jpg" alt="ООН заявила о возможном историческом уровне безработицы после кризиса" /></p> </p> <p>

Коронавирус может вызвать исторически высокий уровень безработицы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на доклад ООН.

Сообщается, что рабочие места могут потерять около 200 миллионов работников по всему миру.

Согласно докладу, кризис больше всего ударил по сфере услуг, сельскому хозяйству, малому и среднему бизнесу.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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