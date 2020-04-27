Заразить планету к-вирусом на примере биологического оружия США

Пять дней назад испанская газета Publico опубликовала материал, которой рассказывал об испытании США бактериологического оружия на своих же гражданах. По заявлению источника, ещё в 50-х годах прошлого столетия тесты проводились на афроамериканском населении.Например, в 1951 году чернокожим работникам Центра промышленных поставок в Норфолке насильно ввели грибок, вызывающий легочные заболевания, чтобы проверить, насколько у афроамериканцев хороший иммунитет к данной инфекции.Возможно ли, что эта многолетняя практика, длившаяся десятилетиями, стала причиной появления коронавируса, от которого, к слову, в США гибнет преимущественно темнокожее население. Но не стоит думать, что американское руководство не жалело только афроамериканцев.«Своим» тоже досталось. В конце 50-го года в Сан-Франциско была проведена операция «Си-Спрэй». На протяжении недели ВМС США из брандспойтов распыляли бактерии, образовавшие облако над головами 800 тыс. человек. Так планировалось исследовать уязвимость больших городов в результате применения биологического оружия.Место было выбрано не случайно, ведь Сан-Франциско находится вблизи от моря, обладает высокой плотностью населения и заселенностью небоскребами. Все эти условия позволяли не только скрыть патогены в облаке, но и беспрепятственно наблюдать, с какой скоростью заболевание разнесется по другим крупным городам.Примечательно, что сразу после этого 11 местных жителей оказались в госпитале, где одна из сотрудниц лаборатории забила тревогу из-за обнаруженного большого числа бактерий в организмах больных.Дальше эксперименты проводились в штатах Алабама и Флорида, где после развлечения американских военных был зафиксирован всплеск пневмонии.

Примечательно, что в некоторых источниках говорится о начале работы с бактериологическим оружием ещё в 1920 году, когда США на своих же военных тестировали бактерии, способные вызывать глазные инфекции и респираторные заболевания.В любом случае, хладнокровие Белого Дома и Пентагона только поражало. Особенно, после случая в 54-м, когда заразными бактериями заражали новорожденных. В 1967 году Пентагон намеренно выпускал снаряды с зарином по заповеднику на Гавайских островах, убив, тем самым, неустановленное количество людей.Разумеется, во всех случаях, США прикрывали свой откровенный геноцид якобы стремлением предугадать поведение тех или иных вирусов или бактерий. Уже с 90-х годов американцы решили тестировать бактериологическое оружие в других государствах, например, в Ираке, где болели не только пораженные иракцы, но и их дети после рождения.Сегодня же США скачут со своим биологическим оружием возле российских границ. Ещё в 2013 году Пентагон выделил 300 млн долларов на секретную программу биологической войны, разработкой над которой занимались на базе в Грузии.Судя по тем документам, что попали в руки Министерства обороны РФ, именно на грузинской территории американцы исследовали возбудители тех болезней, о которых, казалось, человечество могло забыть.Причём перевозятся возбудители исключительно в контейнерах для биологического оружия американского производства. Учитывая богатый опыт американцев в области биологических опытов, версия с тем, что коронавирус — продукт их биологов, имеет место быть.Что уж говорить о Китае, с которыми США вступили в грубую конфронтацию, или о России, считающейся врагом № 1, если Пентагон и американское руководство без угрызения совести тестировали возбудители заболевания на собственных гражданах, включая новорожденных младенцев.