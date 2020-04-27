Почему сжигают нефть и дорожает бензин?

Россия может начать сжигать лишнюю нефть — это может быть дешевле, чем закрывать месторождения.А закрыть их придётся из-за новых условий по сделке ОПЕК+. Напомним, Россия, начиная с мая, обязана снизить добычу на 20% относительно уровня февраля этого года.СМИ сообщают, что так или иначе сократить добычу нефти придётся всем российским компаниями.В Минэнерго решили «поделить» обязательства России по сокращению нефтедобычи пропорционально между компаниями — кто больше добывает, тот и больше сокращает.Это понравилось не всем — информационные агентства сообщили о том, что та же «Роснефть» выступила против такого расклада.Понять можно — на эту компанию в итоге придётся около 40% от общего объема сокращения (около 1 млн баррелей в сутки), поскольку именно такой процент от общего объёма российской добычи нефти на «Роснефть» и приходится.Итог такого «перекоса» в пользу одной компании закономерен, но проблема в данном случае не в доле рынка и конкретных цифрах (хотя всё равно показательно, что «Лукойл», находящийся по объёму добычи на втором месте, должен сократить добычу всего на 12%).Проблема в том, что Россия может потерять определённые месторождения, если закроет их — и поэтому уже зашла речь о том, чтобы нефть просто сжигать. Как пишут СМИ со ссылкой на экспертов и представителей отрасли, есть риск, что возобновление разработки в дальнейшем на таких месторождениях станет невозможным.Дело в том, что замораживать логично самые низкорентабельные скважины — где добыча и транспортировка обходятся довольно дорого или же где уже довольно выработанные месторождения.

Появились и предположения, вынесенные нами в заголовок этой статьи.Так агентство Reuters со ссылкой на представителя одной из нефтяных компаний сообщает, что в отдельных случаях нефть будет выгоднее добывать и сжигать.Конечно, временно — пока условия сделки ОПЕК+ не будут пересмотрены. Пока договор подразумевает сокращение добычи нефти в течение двух ближайших месяцев, мая и июня.Понятно, что все эти тонкости — удел специалистов. На данный момент нет понятных данных, сколько сгорит нефти и сколько денег в этой ситуации.Но всё это происходит на фоне других «особенностей рынка» — и в итоге выглядит реально странно.Ведь цены на нефть и на топливо во всём мире упали — но в России розничные цены на топливо почти не меняются из-за особенностей регулирования рынка. Мы уже писали про так называемый демпфер и про то, что российские нефтяники начали продавать бензин «в минус» даже на внутреннем оптовом рынке. Но при этом ценники на АЗС принципиально не меняются — судя по комментариям пользователей к упомянутой выше статье, много где бензин даже дорожает.Сейчас же ситуация начинает выглядеть ещё нелепей: нефть в стране будет сжигаться, месторождения закрываться и навсегда теряться, но цены на топливо для граждан России и российского бизнеса останутся на прежнем высоком уровне.Конечно, в ответ на такое удивление можно услышать, что автор смешал всё в кучу. Но хочется привести один комментарий обычного пользователя — к той же статье.Мы живем в своей стране, нефть добываем в своей стране, перерабатываем в своей стране и продаем в своей стране… И цена должна быть на топливо как для своего народа на территории Родины.