Названы домашние продукты, которые во время карантина могут стать альтернативой покупным антивозрастным комплексам

Читайте на Информинг.Ру: Кардиолог назвала главные ошибки гипертониковЗеленый чай также оказывает влияние на активируемую AMP протеинкиназу и помогает дольше оставаться молодой и красивой. В напитке есть аминокислота L-теанин, которая защищает от снижения когнитивных функций. Зеленый чай препятствует появлению заломов и горизонтальных морщин, а также защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолета.

Чеснок

Этот овощ обладает мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Он может защитить кожу от повреждений, вызванных ультрафиолетовыми лучами, уменьшить процесс окисления, тем самым предотвращая процесс повреждения клеток. Обычно чеснока дама избегают из-за его мощного и не совсем приятного запаха.

Карантин – это тот период, когда стоит вспомнить о нем и позаботиться и о своей красоте, и от вирусов параллельно защититься – не забываем про фитонциды в его составе.

Миндаль и грецкие орехи

В этих продуктах много витамина Е – витамина красоты. Сидя перед телевизором вместо поп-корна лучше скушать горсть орешков – кожа скажет за это спасибо. Они помогает ей удерживать влагу и защищают от ультрафиолетовых лучей.Грецкие орехи содержат омега-3 жирные кислоты, которые могут укрепить клеточные мембраны кожи.Кроме того, горстка грецких орехов в день может предотвратить сердечные заболевания и диабет второго типа. Яндекс Дзен