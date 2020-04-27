Онколог рассказал, почему нельзя распознать рак только по симптомам

Симптомов злокачественных новообразований несколько сотен, посему невозможно выделить главные и второстепенные. Как невозможно и самому, «загуглив» признаки рака, без комплексного обследования понять, идет речь об онкологии или нет. Об этом не устает говорить врач-онколог Михаил Ласков. Врач «разобрал» некоторые очевидные симптомы, которые на самом деле в ряде случаев могут быть неочевидными. Например, постоянная заложенность носа большинством людей воспринимается как гайморит. Однако этим же признаком может давать знать о себе и лимфома пазухи носа.Читайте на Информинг.Ру: Врачи рассказали, на какие болезни может указывать симптом «грязной шеи»Большая и беспричинная потеря веса, то есть стремительное похудение — классический симптом рака, который появляется в большинстве случаев. Но не надо выносить себе приговор, не обследовавшись. Быстрое похудение без диет, указывает Михаил Ласков, может быть симптомом ревматоидного артрита.

Судороги — очевидный симптом эпилепсии. Но за этим признаком может скрываться и рак — к примеру, глиобластома, которую, по слухам, диагностировали у звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк.При болях в спине люди, которые начитаются советов в интернете, сразу же могут заподозрить метастаз в позвоночнике. Это не исключается, говорит врач, но гораздо чаще человека беспокоят боли в мышцах и суставах, которые со временем пройдут.Даже при появлении кашля с кровью не стоит пугаться и думать, что это онкология. На самом деле таким симптомом может проявить себя другая болезнь. К примеру, саркоидоз.Читайте на Информинг.Ру: Врач-онколог рассказал, как диагностировать рак на ранней стадииРак проявляется различными симптомами и его проявления, как правило, зависят от вида и органа, где он находится. А еще болезнь может протекать и совсем бессимптомно. Какие-то виды рака вызывают боль, а какие-то нет. При этом, любые ощутимые симптомы, как правило, проявляются на более поздних стадиях», — пояснил онколог.Поэтому без комплексного анализа симптомов и обследования практически невозможно разобраться, о каком заболевании идет речь. Яндекс Дзен