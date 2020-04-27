Будем закрывать правительство Алтайского края анонсировало пропускной режим границах региона мая

С 1 мая на границах Алтайского края будет введен пропускной режим для граждан, приезжающих из других регионов. Об этом 27 апреля на аппаратном совещании регионального правительства объявил губернатор Виктор Томенко, сообщается на сайте органа власти. Фактически данный режим предполагает установку пропускных пунктов, на которых приезжим будут выдавать предписания о самоизоляции, а покидающих край – информировать, что изолироваться придется по возвращению.

По словам Виктора Томенко, на всех дорогах межрегионального значения будут оборудованы пропускные пункты для въезжающих и уезжающих из края. Он отметил, что на текущей неделе посты будут работать в наблюдательном режиме. Пока на них просто выборочно проверяют документы и подсчитывают, сколько человек приезжает в регион и уезжает из него. Но с 1 мая данный режим будет ужесточен. «С 1 мая введем более жесткие меры — по принципу Кемеровской области: Алтайский край будем закрывать. Задаем вопросы людям, насколько сильно им надо уехать, и информируем, что если они пересекают границу, то по возвращении им будет вручено постановление Роспотребнадзора о двухнедельной самоизоляции с последующим контролем со стороны краевой медицины и органов внутренних дел, как будто они прилетели из-за границы. Такой же режим будет введен и у наших соседей в Новосибирской области, в Кемеровской области и Республике Алтай он уже введен. Люди, выезжая из региона, будут понимать, что возвращаться им придется уже через двухнедельную изоляцию», — приводятся в сообщении слова губернатора.

Томенко уточнил, что меры необходимо ужесточить, особенно на период майских праздников. По его мнению, в это время существует угроза наплыва отдыхающих. Томенко отметил, что помимо сотрудников ГИБДД на постах будут работать полицейские, Роспотребнадзор, Росгвардия и представители органов местного самоуправления. В связи с этим глава поручил профильным органам власти организовать содействие в организации постов.

Стоит пояснить, что так называемый пропускной режим не предполагает введение пропусков, например, как в Москве, и совсем не касается перемещений внутри региона. Так «Банкфаксу» объяснил начальник пресс-службы губернатора Дмитрий Негреев. К примеру, из Барнаула можно будет отправиться в Бийск, как и раньше. Режим касается лишь порядка пропуска через границу региона. Выезжающих будут просто предупреждать о том, что по возвращению они будут обязаны находиться на двухнедельной самоизоляции, следуя соответствующему предписанию. Тем, кто будет въезжать в регион, данное предписание будут выдавать на организованных пунктах пропуска. Таким образом, сказать, что Алтайский край будет полностью закрыт, нельзя.

Отметим, что все приезжие в регион на любом виде транспорта из других субъектов должны самоизолироваться на 14 дней и сейчас. Это указано в последней на текущий момент версии указа губернатора по противодействию коронавирусу. Однако пока все прибывшие в край должны сами доложить об этом по номеру «112». Имеющие прописку должны изолироваться дома, а гости – по месту прибытия. Кроме того, работодатели должны обеспечить двухнедельную самоизоляцию сотрудников, которые прибыли на территорию Алтайского края. То есть пока информирование о прибытии на автомобиле фактически остается на совести граждан, но с 1 мая на въезде в Алтайский край власти начнут контролировать этот процесс. По словам Дмитрия Негреева, пропускной режим будет введен в формате указа губернатора в течение недели, до 1 мая.