США призвали Турцию прекратить бурение на кипрском шельфе

«Соединённым Штатам известно о сообщениях, что турецкое буровое судно «Явуз» прибыло 20 апреля в район, который Кипр объявил своей исключительной экономической зоной. Мы настоятельно призываем турецкие власти прекратить эти операции и продолжаем призывать все стороны избегать шагов, которые повышают напряжённость в регионе», — цитирует её ТАСС.

По словам Гарбер, «Соединённые Штаты глубоко обеспокоены недавними сообщениями о планах Турции провести бурение в водах у побережья Кипра». «Этот провокационный шаг нагнетает напряжённость в регионе», — подчеркнула глава дипломатического представительства США.

Гарбер отметила, что освоение ресурсов Восточного Средиземноморья должно способствовать сотрудничеству и создавать в этом регионе основу для прочной энергетической безопасности и экономического процветания. «Мы по-прежнему считаем, что нефтегазовые ресурсы Кипра, как и вообще все его ресурсы, должны справедливо распределяться между обеими общинами», — сказала американский дипломат.