Руководители алтайских сельсоветов взбунтовались против неугодного главы муниципалитета

Главы всех 10 сельских поселений в Онгудайском районе пожаловались властям Республики Алтай на работу руководителя муниципалитета Андрея Мунатова. За полтора года он якобы не продемонстрировал заметных результатов своей работы, а также, по уверениям представителей местного самоуправления, будто бы не желает выстраивать с ними взаимодействие, предпочитая продавливать свои решения через запугивание депутатов своими связями в правоохранительных органах. Копии обращений опубликовал Telegram-канал «Неляпунов», в республиканском правительстве ИА «Банкфакс» подтвердили их получение.

Как следует из документов, направленных главе Республики Алтай, в Госсобрание региона и районный совет депутатов, придя к власти в конце 2018 года, Мунатов обещал приложить усилия к развитию района, а также уверял, что будет стремиться решать вопросы в тесном сотрудничестве с главами сельсоветов. Однако своих обещаний он, как полагают главы сельсоветов, не сдержал. «С момента вступления в должность прошло 1,5 года: районному аппарату, депутатам известно, что избранный депутатами глава не может наладить работу в районе. Работа главы направлена на разъединение. Нет взаимодействия», — указано в обращениях.

Как уверяют представители местной власти, на их просьбы Андрей Мунатов отвечает, что райадминистрация не должна решать проблемы сельских поселений, а также мотивирует отказы отсутствием субсидий из регионального бюджета. При этом если сельсоветы все же получают средства на ремонт тех или иных объектов, главы будто бы сразу попадают под подозрения в хищении денег и подолгу доказывают собственную «невиновность». При этом во время решения острых вопросов Мунатов якобы продавливает свою точку зрения, указывая главам сельсоветов на свою прошлую работу в правоохранительных органах, и обещая им проблемы в случае несогласия. Как указано в письмах, в самой райадминистрации стоит атмосфера недоверия и разобщенности: специалистов якобы обязывают доносить друг на друга, из-за чего в штате наблюдается постоянная текучка.

При этом депутаты районного совета, к которым также обратились главы сельских поселений, отмечают, что у Мунатова есть ряд претензий к работе глав. Он указывает на их некомпетентность, халатность и якобы имеющие место быть злоупотребления. Примечательно, что и райсовет, судя по опубликованным обращениям, испытывает давление со стороны главы района: Мунатов якобы стремится взять под свой контроль деятельность представительного органа, а его нахождение во главе муниципалитета народные избранники называют не иначе, как узурпацией.

В пресс-службе республиканского правительства корреспонденту ИА «Банкфакс» подтвердили факт поступления ряда обращений по этому вопросу от разных авторов. «В установленный законом срок, естественно, обращения будут рассмотрены, на них будет дан ответ. Никто специально затягивать процесс не будет. Но сейчас на первый план в нашей повестке вышла борьба с распространением коронавирусной инфекции», — отметили в пресс-службе. В то же время источники уверяют, что региональным властям стоит ожидать еще нескольких обращений с просьбой вмешаться в ситуацию, которые должны поступить в ближайшее время.

Напомним, что с 1991 года Андрей Мунатов работал в органах прокуратуры, в том числе прокурором Шебалинского района, прокурором Горно-Алтайска. В ноябре 2007 года он перешел на работу в СУ СКР по Республике Алтай, а с 2015 года занимал пост заместителя министра труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай. В ноябре 2018 года депутаты районного совета избрали его главой Онгудайского района.