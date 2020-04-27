Велосипед Альберто Контадора продан на аукционе

Альберто Контадор довёл до конца акцию с продажей велосипеда Specialized S-Works tarmac, на котором выступал в 2011 году на Джиро д’Италия и Тур де Франс. Победитель семи Гранд-туров, выставив в начале апреля велосипед на аукцион eBay, чтобы собрать деньги для фонда Красного Креста Испании, столкнулся с неожиданными трудностями.

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Стартовая цена велосипеда составляла 2500 долларов и быстро достигла 20 000 долларов, после чего аукцион на eBay оказался заблокирован, так как предложенная сумма намного превышала стоимость для выставленных вещей этого типа.

Альберто Контадор в интервью Cyclingnews объяснил: «Всё шло отлично, но когда сумма достигла этой величины, eBay автоматически заблокировал аукцион, потому что цена оказалась намного выше, чем обычно стоят вещи этой категории.

Цена взлетела так высоко, что всё закончилось отменой. Я пытался разрешить проблему в течение последующих трёх дней, но это оказалось невозможно, так как начались пасхальные выходные.

Наконец, мы довели аукцион до конца через испанский аукционный дом. Велосипед ушёл за 22500 евро. Сумма хорошая, но думаю, что на eBay она была бы вдвое выше.

Но даже так это хороший итог, мы смогли помочь в борьбе с коронавирусом, который нанёс такой сильный удар Испании. Надо стараться, будь это маленький или большой вклад в общее дело, важно, чтобы он был».