Посольство РФ призывает избегать дестабилизирующих действий на кипрском шельфе

«Внимательно следим за развитием ситуации вокруг исключительной экономической зоны Республики Кипр. Призываем, особенно в свете противодействия мирового сообщества общей угрозе в виде коронавирусной пандемии, воздерживаться от шагов, ведущих к дестабилизации и наращиванию кризисного потенциала в регионе, строго следовать принципам международного права, избегать угроз применения силы, стремиться к разрешению спорных вопросов исключительно мирным путём, налаживанию диалога и выработке мер доверия», — цитирует ТАСС заявление российского дипломатического представительства в связи с развитием событий в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, куда для осуществления буровых работ было направлено турецкое судно «Явуз».

В посольстве также подчеркнули, что события в зоне газового месторождения на кипрском шельфе так или иначе увязаны с давней проблемой разделённого острова. «Исходим из того, что данная ситуация в очередной раз подтверждает необходимость достижения прочного, жизнеспособного и справедливого решения кипрского вопроса, отвечающего как интересам самих киприотов, так и задаче обеспечения мира, безопасности и стабильности в Восточном Средиземноморье»,- добавили в дипломатическом представительстве РФ.

В посольстве также подчеркнули, что Россия как постоянный член СБ ООН готова оказывать процессу решения кипрской проблемы «всё необходимое содействие».