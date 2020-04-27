Воробьев рассказал о помощи бизнесменов Подмосковью во время пандемии коронавируса

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, как предприятия и бизнесмены помогают Подмосковью в условиях пандемии COVID-19, а также назвал тех, кто трудится в этот период, героями.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, за последние несколько недель частные лица и предприятия перевели в Московский областной фонд поддержки регионального сотрудничества и развития сотни миллионов рублей.

«Я в Telegram написал сообщение своим друзьям, близким, и разослал проморолик короткий. По большому счету, из всех друзей, знакомых, бизнесменов, с которыми я долго общаюсь и дружу, по сути никто не отказал (в помощи)», — сказал Воробьев в фильме «Никто не отказал. Кто помог в борьбе с коронавирусом Подмосковью?», опубликованном на YouTube.

Губернатор также рассказал о том, как обратился за помощью в доставке необходимых медицинских изделий из-за границы к главе министерства обороны РФ Сергею Шойгу.

«Один товарищ позвонил, и сказал: «Я хочу из Китая товар (медицинский — ред.) привезти, ты можешь самолет сделать?». Я позвонил Сергею Кужугетовичу. Шойгу есть Шойгу. Через два дня в Шанхае стоял самолет «Руслан», — цитирует губернатора РИАМО.

Самолет грузоподъемностью 120 т доставил более 2 млн защитных масок, более 1 млн защитных перчаток, 6 тыс. защитных костюмов для врачей.

Губернатор также рассказал, как обеспечивается доставка продуктов для пенсионеров и многодетных семей.

«Спросили у наших пенсионеров, старшего поколения, мам, у которых три и более детей, у тех, у кого младенцы на руках. Они все наговорили, мы все записали и пошли в «Ашан». Этим занималась (первый зампред правительства Подмосковья) Ольга Забралова. Она все купила и взяла чеки, отдала Разину (Андрею, главе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона). Он должен купить значительно дешевле, чем на чеке в «Ашане». С такой задачей этот парень справляется, молодец», — подчеркнул Воробьев.

Разин в свою очередь отметил, что все продукты были куплены за счет бизнесменов, откликнувшихся на призыв о помощи.

«Все продукты приобретены за счет средств наших неравнодушных предпринимателей. Кто-то помогает деньгами, кто-то привозит продукцию. Дальше мы предоставляем ее людям, которые нуждаются в ней. Спасибо предпринимателям, которые включились в работу, без них мы бы не смогли организовать этот процесс», — рассказал министр.

Воробьев назвал всех, кто помог региону в это сложное время, героями.

«В трудные времена всегда появляются герои, в сложнейших матчах в спорте становятся звездами. Я уверен, что те ребята, которые сегодня «пашут», это будущее нашей страны. Они уже в каком-то роде герои», — отметил Воробьев.