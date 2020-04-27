Путин предложил губернаторам самим поездить «по колдобинам»

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Путин предложил губернаторам самим поездить «по колдобинам»

Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин посоветовал главам российских регионов проехать «по колдобинам», чтобы понять ситуацию с дорогами. Об этом он сказал во время совещания, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

Президент потребовал, чтобы ремонт дорог в регионах, пострадавших от паводков, происходил в ускоренном режиме.

«Люди вынуждены ездить по колдобинам. Сами покатайтесь по таким дорогам, тогда поймете, что нужно действовать побыстрее», — отметил Путин.

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