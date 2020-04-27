Что обязательно необходимо делать на Радоницу 28 апреля?

Радуница – это родительский день, когда нужно идти на кладбище, поминать усопших близких и раздавать милостыню нуждающимся.

Не все знают, как правильно попросить другого человека помянуть умершего родственника. Для этого дайте угощения со словами «Помяни раба Божьего (имя усопшего)». Вкусив угощение человек должен произнести «Царствие Небесное …» и сказать имя поминаемого человека.

Радоница: обычаи

Существует поверье, что в этот день души умерших посещают родные места. Поэтому на Радоницу не забудьте ставить открытой форточку и оставить на подоконнике тарелку с конфетами, печеньем, яйцами или выпечкой. Накрывая в этот день стол, увеличьте число приборов согласно количеству родственников, которых вы поминаете.

В некоторых деревнях вечером принято затапливать баню, как-бы приглашая души ушедших из жизни попариться там.

На Радоницу нельзя ругаться: Руганью вы расстраиваете души близких, которые в этот день находятся рядом с вами.

Церковь не приветствует распитие алкогольных напитков на кладбище. Вообще считается, что выпивать на поминках не стоит.

Что нужно делать на Радоницу 28 апреля

Во-первых, поскольку Радоница выпадает на вторник (и он законно является выходным днем), следует накануне (то есть, в понедельник) сходить в ближайший храм и узнать, во сколько будет утренняя служба.

Во-вторых, конечно, очень важно прийти на утреннее богослужение в храм и помолиться об усопших. Попросить Господа, чтобы Он простил им все прегрешения.

Будет очень хорошо, если в этот день вы подадите записку, чтобы о ваших родных молились в храме. Делать это нужно заранее — до начала службы, чтобы никого не смущать и не мешать молиться во время литургии.

Также в храме можно поставить свечу (покупая ее, вы жертвуете деньги на благоустройство церкви). За упокой свечи ставятся возле распятия. Если вы не можете его найти, то можно шепотом поинтересоваться у других прихожан.

Можно принести угощение и оставить его на кануне (специальном панихидном столике; также можете спросить у прихожан «как положить еду на канун?»). Обычно несут муку, вино красное «Кагор», масло, крупы, макароны, конфеты, печенье… Главное, помните — мясные продукты в храм проносить нельзя!

Если по каким-то причинам вы не можете попасть в храм, то молитесь дома самостоятельно.

Далее необходимо посетить кладбище и прибраться на могилках.

Радоница, приметы

С Родительским днем также связано немало примет, основанных на многолетних наблюдениях. К примеру, убывающая Луна на Радоницу предвещала неурожайный год, а растущая, наоборот, сулила богатый урожай.

Накануне праздника мертвых нельзя было тревожить Матушку-землю, то есть проводить сельскохозяйственные работы на придомовом участке (делать грядки, сооружать клумбы и прочее). Нарушение этого правила вызовет засуху, приведет к потере урожая и даже смерти кого-то из родных.

Чтобы урожай дольше сохранился, крестьяне бросали три раза яйцо через гумно. При этом было очень важно не разбить его.

Осадки в Родительский день считались хорошим знаком. Предки выходили под дождь и умывались им «на счастье».

Но если дождь прошел до обеда, а после него задул ветер, это означало недовольство покойников, о которых забыли близкие, не посетив их могилы.

Чтобы получить благодарность и покровительство мертвых, необходимо было первым прийти на погост.

Хозяйка, первой приготовившая поминальный обед, первой станет и урожай собирать, причем будет он гораздо богаче, чем у соседей.

А тот, кто вообще не ходил на кладбище, после перехода в мир иной оставался одиноким, — его никто не поминал. Так считали древние славяне.

Как отмечать Радоницу в 2020 во время карантина

Распространение эпидемии коронавируса внесло коррективы в празднование Пасхи в 2020 году — многие отказались от посещения храмов из-за угрозы заражения. Священнослужители такую осторожность верующих не осуждают, а лишь поддерживают.

По последним данным, в России насчитывается более 50 тысяч больных — эпидемиологические показатели только растут. В подобных условиях кладбища на Радоницу в регионах будут закрыты. Молиться о душах родных верующих призывают дома, не нарушая режим самоизоляции.

Заказать же панихиду можно онлайн в Сети — многие храмы в регионах предоставят такую услугу, подстраиваясь под гражданские запреты и введенные карантинные меры.