Алтайский следком раскрыл подробности визита силовиков администрацию Ярового

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю возбудил дело в отношении неназванного жителя региона, которого подозревают в крупном мошенничестве, связанном с именем главы Ярового Виталия Самобочего. Таким образом, оперативные действия в здании мэрии, о которых ранее сообщало ИА «Банкфакс», нашли официальное подтверждение.

По данным следствия, в апреле 2020 года подозреваемый, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, под видом передачи взятки главе администрации Ярового Виталию Самобочему, получил от предпринимателя более 1,37 млн рублей. В действительности же намерений отдавать кому-либо деньги у мужчины не было — он хотел их похитить.

Уточняется, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю. В настоящее время следователи ведут сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.

Напомним, в здании администрации Ярового 23 апреля прошли оперативно-разыскные мероприятия. Об этом ИА «Банкфакс» сообщили источники в силовых структурах. По сведениям инсайдеров, интерес правоохранителей якобы вызвали обстоятельства поставок угля в муниципалитет. В администрации Ярового редакции тогда не смогли уточнить информацию о действиях силовиков. Получить оперативный комментарий в региональном главке полиции и краевом следкоме также не удалось.