Болгария на ближайшие три дня закрывает границу для гостей из Турции

«С 00:00 24 апреля до 23:59 26 апреля вводится временный запрет на въезд на территорию Болгарии лиц и транспортных средств из Турции через пограничные контрольно-пропускные пункты «Лесово», «Капитан Андреево» и «Малко Тырново». Исключение допускается для грузовых автомобилей, транспортных средств со специальным режимом движения, автомобилей, перевозящих людей, которые нуждаются в лечении, и автомобилей, выполняющих гуманитарные миссии», — цитирует ТАСС Минздрав Болгарии.

Цель временных ограничений — обеспечить соблюдение противоэпидемических мероприятий в начале мусульманского праздника Рамадан.

«Мы обращались с предупреждением к болгарам не приезжать к своим родственникам перед пасхальными праздниками. Сейчас, в начале месяца рамадан, мы делаем аналогичное предупреждение. Даже когда ограничение будет отменено, граждане, которые передвигаются между Болгарией и Турцией, будут помещены в карантин в каждой стране при каждом пересечении границы», — напомнила вице-премьер и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева, которую цитирует пресс-служба МИД.

В четверг начальник оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Венцислав Мутафчийски отметил, что по традиции на праздник Рамадан в Болгарию прибывают большие группы людей из Турции, и подчеркнул необходимость подобного рода поездок не допустить.

«Мы призовём МИД и Минздрав остановить эти путешествия, так как Турция находится по отношению к заболеванию коронавирусом в исключительно трудном состоянии», — сказал Мутафчийски.