В КНДР паника: над столицей летают вертолеты, а люди массово скупают продукты

По словам Анны Файфилд, главы пекинского бюро Washington Post, сейчас над Пхеньяном (Северная Корея) летают вертолеты, а все поезда страны были остановлены. Пока что точно никто не знает, действительно ли скончался Ким Чен Ын. В прошлом японские и южнокорейские СМИ преждевременно хоронили его деда, Ким Ир Сена, а также отца, Ким Чен Ира. Следовательно, в случае ложной смерти Ким Чен Ына никто не будет удивлен.

В 2014 году уже были разговоры о смерти северокорейского лидера. Тогда он шесть недель не появлялся на публике. Однако вскоре ситуация прояснилась, Ким Чен Ын оказался в порядке.

Если руководитель Северной Кореи действительно скончался, то неизвестно, кто займет его место. Ким Чен Ын имеет два сына, только один слишком мал, а второй, старший, был переведен за «женственность». Остается 31-летняя сестра, которая всё это время помогала с организацией пропаганды и решением политических вопросов. Вот только имеется одна проблема – она женщина.

Таким образом, во время неопределенности люди решили перестраховаться, скупая продукты первой необходимости.