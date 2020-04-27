Кардиолог назвала главные ошибки гипертоников

Артериальная гипертензия — состояние, при котором артериальное давление в результате как минимум трех измерений превышает 140/90. Повышенное давление — одно из главных проявлений гипертонии. Заболевание это очень грозное, так как часто является причиной инфарктов и инсультов.

Согласно статистике, порядка 35-40 процентов населения страдают повышенным давлением и имеют диагноз «гипертония». Если они будут прислушиваться к рекомендациям врачей, качество их жизни будет на уровне.

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Многие гипертоники совершают ошибки — кто сознательные, кто несознательные. О самых типичных предостерегла врач-кардиолог Ирина Плиева.

По словам доктора, немало людей предпочитают вообще не реагировать на повышенное давление.

«Это МОЕ нормальное давление. Я себя чувствую хорошо», — говорят они. И сильно ошибаются, утверждает Плиева.

Вначале организм и в самом деле приспосабливается к высокому давлению и человек может чувствовать себя вполне нормально. Но резервы организма не бесконечны, предупреждает кардиолог, и если вовремя не начать лечение, то может развиться инсульт или инфаркт.

Еще одна распространенная ошибка россиян — принимать лекарственные препараты для снижения давление, только когда оно резко повысилось и стало плохо.

«А зачем себя «травить», — восклицают такие пациенты.

Попринимав некоторое время лекарства, они ощущают, что им стало гораздо лучше, и самовольно начинают отменять себе лекарства.

Это чревато, предупреждает врач. Некоторое время хорошее самочувствие может сохраняться, поскольку в организму еще присутствует концентрация действующего вещества, но потом оно полностью выводится из организма.

«Самостоятельный отказ от лекарств — это большая ошибка, которая может спровоцировать гипертонический криз, а это повышает риск инсульта», — предупредила медик.

Еще одна ошибка гипертоников — снизить артериальное давление быстро за короткие сроки. Есть такие «грамотеи», которые убеждены, что врач назначил им слишком маленькую дозу, которая совершенно не помогает. Такие больные сами решают повышать дозировку, но этого делать нельзя.

«Увеличивать дозу надо согласно определённым схемам! Вы не можете их знать. К тому же, на начальном этапе лечения требуется время для нормализации кровяного давления», — объяснила кардиолог.

Кроме того, титрация (подбор дозы) не может быть быстрой из-за риска быстрого снижения давления.

Ирина Плиева подчеркнула, что больному важно работать в тандеме с врачем, обсуждать эти моменты, дать время подобрать оптимальную комбинацию.

Затронула кардиолог еще одну важнейшую тему — сосредоточенность на побочных эффектах.

Когда человек берет в руки инструкцию и начинают вчитываться в нее, у него пропадает желание принимать препарат. Этого не стоит делать, потому что можно «накрутить» себя сверх меры.

Чрезмерная сосредоточенность на побочных эффектах приводит к тому, что они действительно наступают (эффект ноцебо), даже если человек принимает «пустышку», предупредила врач.

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