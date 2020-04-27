Путину доложат о вариантах изменения введенных из-за COVID-19 ограничительных мер

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Председатель правительства России Михаил Мишустин и президент Владимир Путин во время церемонии…
Алексей Дружинин/РИА «Новости»
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в ближайшее время президенту Владимиру Путина покажут различные варианты изменения ограничительных мер, введенных в России в связи с коронавирусной инфекций. Об этом он сказал на заседании президиума координационного совета, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
Во время заседания Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Роспотребнадзора Анне Поповой составить предложения в зависимости от ситуации в каждом субъекте страны и с учетом рекомендаций вирусологов и эпидемиологов.
Он отметил, что такие рекомендации должны поступить президенту в ближайшее время.
В России число заболевших на сегодняшний день составляет 87 147. За сутки выздоровели 579 пациентов (всего — 7346). Число летальных исходов возросло до 794 (+50).
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