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Председатель правительства России Михаил Мишустин и президент Владимир Путин во время церемонии…

Алексей Дружинин/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/989/12986989/upload-RIAN_6176739.HR-pic905-895x505-12878.jpg" alt="Путину доложат о вариантах изменения введенных из-за COVID-19 ограничительных мер" /></p> <p>

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в ближайшее время президенту Владимиру Путина покажут различные варианты изменения ограничительных мер, введенных в России в связи с коронавирусной инфекций. Об этом он сказал на заседании президиума координационного совета, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

Во время заседания Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Роспотребнадзора Анне Поповой составить предложения в зависимости от ситуации в каждом субъекте страны и с учетом рекомендаций вирусологов и эпидемиологов.

Он отметил, что такие рекомендации должны поступить президенту в ближайшее время.

В России число заболевших на сегодняшний день составляет 87 147. За сутки выздоровели 579 пациентов (всего — 7346). Число летальных исходов возросло до 794 (+50).

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