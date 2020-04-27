В КПРФ рассказали о самочувствии заразившихся COVID-19 депутатов

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ТАСС/РИА «Новости»

Самочувствие депутатов Государственной думы от КПРФ Леонида Калашникова и Дмитрия Новикова, у которых ранее выявили коронавирус, стабильное. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зампреда ЦК партии, депутата Госдумы Юрия Афонина.

«Самочувствие нормальное, вчера мы беседовали. Врачи оказывают помощь и Леониду Ивановичу, и Дмитрию Георгиевичу. Самочувствие стабильное, нормальное», — рассказал парламентарий.

Коронавирус подтвердили у Новикова и Калашникова 25 апреля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 87 147 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,9 млн.

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