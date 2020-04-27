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Сергей Лавров

РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/697/13062697/RIAN_6226057.HR-pic905-895x505-71943.jpg" alt="Лавров назвал заявление Путина и Трампа примером работы во имя общей цели" /></p> </p> <p>

Совместное заявление президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по случаю 75-летия годовщины встречи на Эльбе показало, что страны могут отложить противоречия и работать во имя общей цели. С таким мнением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

По его слова, Россия и США показали, что могут выстроить доверие и сотрудничать.

«Сигнал, который внушает оптимизм», — назвал совместное заявление политиков министр.

25 апреля Путин и Трамп в совместном заявлении подчеркнули, что встреча на р. Эльба — событие, которое стало предвестником решающего поражения нацистского режима.

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