Народные приметы 28 апреля 2020 года в Пудов день

У наших предков существовали специальные приметы, которые напоминали, что нельзя делать 28 апреля в Пудов день, чтобы не навлечь на себя неприятности, проблемы и болезни.

Так, сегодня запрещается работать с утра до вечера, не делая перерывов, иначе можно накликать несчастья и на себя, и на весь свой род.

28 апреля – что нельзя и что можно делать в Пудов день

У человека, ослушавшегося этого запрета, могут возникнуть большие денежные неприятности, болезни, любовные проблемы и другие невзгоды.

Нельзя 28 апреля ломать ветви рябины. Решивший проигнорировать старинный совет начнет мучиться от невыносимой зубной боли, избавиться от которой можно будет только, погрызя рябиновую веточку, но при этом, не срывая ее с дерева.

Не стоит в Пудов день делиться сокровенным, даже с близкими людьми, иначе о тайне узнают и другие. Лучше сегодня держать язык за зубами.

28 апреля нельзя переселять пчел с места зимовки в улей. Если нарушить запрет, то произойдет крайне неприятное судьбоносное событие, которое может полностью изменить жизнь в худшую сторону.

В Пудов день нельзя есть яйца из-под черной курицы, иначе можно навлечь на себя проблемы со зрением и болезни глаз. Наши предки откладывали такие яйца, чтобы использовать их на следующий день, или же добавляли в пищу животным.

Нельзя 28 апреля перетрушивать матрасы и подушки – можно вытрусить свое счастье. Зато смена постельного белья пойдет на пользу – заснувшего в чистой постели ждет череда добрых событий, интересные знакомства и улучшение отношений с близкими и родными.

Ни в коем случае нельзя 28 апреля измерять рост, например, для того, чтобы приобрести обновку или для пошива одежды. Как считали наши предки, такой человек может скоро умереть.

В Пудов день не нужно никому давать взаймы – по примете, такой долг никогда не вернут.

Народные приметы 28 апреля 2020 года

Южный ветер дует несколько дней подряд – к дождю.

Если пчелы в этот день рано возвратились в улей – примета к тому, что в ближайшее время наступит ощутимое потепление.

Если во время весенней пахоты было холодно, то во время весеннего сева будет жарко, и наоборот.

Лучший улов лещей – когда зацветает черемуха.

Щука ловится хорошо – когда дуб распускает лист.

Если днем ясно, но к вечеру облака начинают сгущаться, то следует ждать перемены погоды и дождя.

Солнце заходит в красную переливающуюся зарю – ожидается сильный ветер и, возможно, дождь.

Если грачи играют – погода будет солнечной и теплой.

Если ночью холодно, а днем стоит жара – установится хорошая погода.

Если день ясный, а вечером облака словно сгущаются – погода изменится, будет дождь.

Если по оврагам все опять замерзнет – урожай с помехами достанется.

Красная заря – к ветреной или дождливой погоде.

Кулики прилетели – середина весны.

Солнце или Луна при заходах и восходах «искажаются» – быть погожей погоде.

Отправлялись на поиски рябины, калины, целебных трав. Очень часто готовили настои, призванные облегчить зубную боль.

28 апреля: традиции и обычаи дня

В этот день пасечники осматривали омшаники и пасеки: «На святого Пуда доставай пчел из-под спуда». У наших предков пчела считалась священным насекомым, Божьей угодницей. Верили, что она жалит только грешников. В старину невеста, прежде чем дать согласие на брак, проверяла жениха. Парня ставили под деревом, где гнездились пчелы, и наблюдали за поведением насекомых. Если они не обращали никакого внимания на жениха, то быть свадьбе.

Кроме того, пчелы – чуткие и умные насекомые. Пчеловоды давно заметили влияние погодных условий на поведение пчел:

Если перед восходом пчелы очень активны, то будет сильный дождь. Насекомые в ульях сидят и в поле не летят – к дождю. Пчелы озлобленные и ужалить норовят – к засухе. Прячутся в ульи – к ненастью. На дальние поля улетают – к хорошей погоде.

С пчелами связаны также некоторые народные поверья и суеверия: