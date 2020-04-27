Какой праздник сегодня, 28 апреля

Список праздников России на 28 апреля 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, церковными, необычными праздниками, которые отмечаются в стране в этот день. Вы сможете выбрать интересующее событие и узнать его историю, традиции и обряды.

Праздники 28 апреля

28 апреля в отмечается 15 праздников, в том числе 2 международных и 1 профессиональный.

Всемирный день охраны труда

Всемирный день охраны труда (Всемирный день безопасности и здоровья на рабочем месте) – международный профессиональный праздник специалистов по охране труда. Его справляют специалисты по контролю над соблюдением правил безопасности: инженеры, разработчики норм и законодательных актов. В торжествах также участвуют преподаватели и студенты профильных учебных заведений. Всемирный день охраны труда – памятная дата для родственников, друзей, близких и коллег людей, которые погибли после несчастных случаев на производстве.

В России в 2020 году Всемирный день охраны труда отмечается 28 апреля и проходит 18-й раз. В законодательстве РФ этот праздник не закреплен на официальном уровне.

Цель праздника – содействовать предотвращению несчастных случаев и заболеваемости на производстве.

Ежегодно праздник посвящается различным темам, связанным с охраной труда. К торжеству приурочивают митинги, флешмобы, конференции, занятия в школах по повышению культуры безопасности жизнедеятельности.

Радоница (Радуница)

Радоница, или Радуница отмечается на девятый день после Пасхи, во вторник Фоминой недели (в некоторых регионах – в понедельник). В 2020 году она приходится на 28 апреля. Это народно-христианский праздник, день особого поминовения усопших. Название праздника произошло от слова «радость». Оно содержит в себе веру и надежду на воскресение и вечную жизнь.

Радоница произошла от языческого праздника «Навий день» – дня поминовения усопших. Народная традиция поминать умерших родственников в понедельник или во вторник Фоминой недели связана с тем, что по богослужебному уставу после Фомина воскресенья (первое воскресенье после Пасхи) по будням в храмах возобновляется прекращавшееся с Великого четверга пение литии по усопшим.

На Радоницу принято поминать умерших близких: молиться за их душу, рассказывать о добрых делах, которые они совершили при жизни. После службы в храмах люди посещают могилы родственников с пасхальными куличами, яйцами и другими угощениями. Они раздают их нищим, детям и просят помянуть усопших. Такой обряд называется «христосование с родными». Он символизирует веру, что и после смерти близкие люди остаются частью Христианской Церкви. У кого не получается посетить кладбище – те поминают умерших родственников дома за праздничным столом.

Люди просят у Бога исполнения нематериальных желаний: хорошего урожая, пополнения семьи. Незамужние девушки гадают на суженого.

День химической безопасности

Химическая индустрия – отрасль промышленности, которая активно развивается. Но химия – это источник повышенной опасности для живых существ. С целью борьбы за права человека от химической опасности создан праздник.

День химической безопасности отмечается ежегодно 28 апреля. В 2020 году его празднуют 24-й раз.

Впервые праздник отметили в 1997 году. Инициатором выступила общественная экологическая организация Союз «За химическую безопасность». Поводом послужила авария в 1974 году в Чувашии. 28 апреля на Новочебоксарском заводе, на котором производили химическое оружие, произошел пожар. В воздух попали тонны отравляющих веществ. Только чудо и проявленный героизм работников предотвратили катастрофу и не позволили ей принять глобальный характер.

Правительство страны в очередной раз скрыло от людей это происшествие на химическом заводе и его необратимые последствия. О катастрофе стало известно только в 90-х годах.

В День химической безопасности природоохранные и экологические организации проводят акции, семинары, конференции и подобные мероприятия. Обсуждаются вопросы токсичных отходов, их влияния на жизнь человека, химическое и биологическое оружие. По радио, телевидению идут тематические программы. В периодических изданиях печатают специализированные статьи.

Пудов день

Народный праздник Пудов день отмечается 28 апреля 2020 года (дата по старому стилю – 15 апреля). Верующие православной церкви этого числа чтут память апостола от 70-ти Пуда.

В этот день принято осматривать пчелиные ульи. Пасечники проверяют, как чувствуют себя насекомые после зимы, сколько умерло, есть ли больные. Если на улице уже тепло и зацветают деревья, то пчел выносят на улицу поближе к первоцвету.

Знахари и целители в этот день собирают почки рябины и калины, если они еще не распустились. После того как почка раскроется, она уже считается непригодной для применения в лечении. Если на этих растениях уже распустились цветы, то собирают их.

Если человека мучает зубная боль, то он должен погрызть веточку на рябине и попросить дерево избавить его от страдания. Дальше можно либо пригрозить, что участь веточки постигнет все дерево, либо пообещать, что рябину больше никогда есть не будет. После этого проговоривший заговор никогда не должен есть плоды с этого дерева.

Список остальных праздников в этот день

День работников скорой медицинской помощи

День контрольно-ревизионной службы МВД РФ

День шифровальной службы МВД РФ

День космического туриста

День молодых и зеленых

День обнаружения гена биологических часов

День рождения воздушного кондиционера

День «Заплати вперед»

День супергероев

День чтения великих поэтов

День черничного пирога

Именины отмечают

Александр, Андрей, Аристарх, Виктор, Леонид, Лукьян, Мстислав, Савва, Севастьян, Теодор, Трофим, Федор, Яков, Анастасия, Василиса.