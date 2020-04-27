Автоматизация и управление в Алматы

Системы автоматизации позволяют упростить процесс операционных действий человеком, забирая на себя все мелки и средние процессы работы.

Все системы управления и автоматизации – универсальные программные и механические средства, обеспечивающие уменьшение количества производственных процессов. Так, к примеру, на кондитерской фабрике такие средства отвечают за движение по конвейерной ленте, работу наполняющих агрегатов, функционирование систем подогрева и охлаждения. Подготавливают специалистов по направлению автоматизация и управление в Алматы многие ВУЗы, в которых программа включает как овладение программными, так и механическими средствами для автоматизации процессов.

Автоматизация

Автоматизацией называется процедура, при котором множественные повторяющиеся или цикличные процессы повторяются на протяжении определённого времени в заданном ритме. К таким процессам можно отнести большую часть производства, где механизмы выполняют возложенную на них работу с частичной помочью человека или вовсе без него – автоматически.

Автоматизация достигается двумя путями или их симбиозом – программным и механическим. В первом случае системы автоматизации подразумевают настройку компьютерных систем и связанных с ними систем, а во втором – с непосредственным производственным процессом, симбиозом этих методов называется управлением системами автоматизации.

Широкое распространение автоматизация получила после 1947 года, когда компания Форд стала активно вводить автоматические системы на производстве.

Самое главное правило автоматизации – она должна увеличивать продуктивность предприятия. Сегодня автоматизируются такие процессы:

производственные;

проектировочные;

правленческие и организационные;

обучение;

исследования;

вычисления;

бизнес.

Автоматизация помогает избавиться от рутинных процессов, которые требуют больше времени, сил и финансовых вливаний. Получить образование в данной области можно в КазИТУ.

Как ВУЗ помогает в освоении профессии «автоматизация систем управления»

ВУЗ помогает в освоении базовых и более глубоких знаний для дальнейшей практики. После получения знаний всегда следуют практические занятия, контрольные, курсовые и экзамены, которые позволяют дисциплинировать студента в получении знаний. Сегодня же ВУЗ позволяет подготовить специалиста по автоматизации, способного справляться с такими задачами:

улучшением эффективности рабочих и производственных процессов;

созданием унифицированной системы автоматизации;

построением и установкой системы автоматизации;

анализом работы системы для ее дальнейшей подстройки;

обслуживание системы управления.

Готовый специалист с базовыми знаниями будет максимально быстро адаптироваться к новым технологиями. Узнать о профессии более подробно можно в выбранном ВУЗе.

Источник: https://kazetu.kz/