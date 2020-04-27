Покупаем детские часы с системой GPS

Детские часы с GPS это современный девайс который представляет собой не просто симпатичное украшение позволяющее ребенку ощутить себя взрослым.

Также это устройство позволяет родителям всегда знать, где находится их ребенок. Именно поэтому сейчас смарт-часы с GPS пользуются такой популярностью.

Чем так хороши детские часы с GPS

Современные детские часы с GPS, нравятся детям из-за яркой окраски и интересного дизайна. При этом наличие трекера также устраивает и родителей. Часы могут совмещаться с разными смартфонами (как работающими с системой Андроид так и Айфонами). Это существенно расширяет их возможности. Все что нужно сделать, это установить особое приложение на смартфон и настроить его.

Преимущества смарт-часов

Детские часы с GPS обладают массой положительных качеств, которые нравятся как детям, так и взрослым. Среди плюсов использования таких устройств нужно выделить:

часы имеют надежную сборку и поэтому им не страшна пыль и грязь (ремешок выполнен из силикона, поэтому его просто нужно своевременно протирать);

имеется GPS-трекер, благодаря этому дополнению родители могут в любой момент узнать где находится их ребенок (есть специальное приложение, которое позволяет передавать родителям сигнал в момент когда ребенок выходит из школы);

благодаря трекеру родители могут запросить координаты нахождения их ребенка и получить их в течении одной минуты;

простота настройки, все, что нужно это своевременно скачивать обновленные приложения для часов устанавливать его и проводить синхронизацию со смартфонами родителей;

высокая емкость аккумулятора, благодаря чему часы будут работать долгое время;

корпус часов выполнен из специальных материалов, которые не боятся воды поэтому даже вовремя купания родители могут узнать где находится их ребенок.

часы имеют систему безопасного предела, она дает возможность родителям установить зоны, которые ребенку нельзя покидать, если же это происходит на смартфон приходит специальное уведомление.

режим на занятиях позволяет отключать ненужные функции чтобы они не мешали вовремя уроков;

установка расписания GPS трекера дает возможность экономить заряд аккумулятора;

наличие будильника также крайне важно ведь благодаря нему малыш не проспит занятия;

на часах есть специальная кнопка, нажатие которой запустит серию уведомлений для домашних.

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Таким образом, покупка смарт-часов будет очень выгодным решением для родителей.

Где пробрести качественные смарт-часы

Сегодня все заинтересованные лица могут заказать нужную модель смарт-часов с GPS трекером на сайте интернет магазина. Все что нужно сделать, это выбрать конкретную модель и подать заявку на приобретение. После этого товар будет доставлен покупателю в максимально сжатые сроки на указанный адрес.

Источник: https://agu-baby.kz/catalog/penguin/