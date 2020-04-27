27 апреля отмечается несколько церковных праздников

Народный праздник Мартын Лисогон отмечается 27 апреля 2020 года (по старому стилю – 14 апреля). В православном церковном календаре это дата почтения памяти святителя Мартина I, папы Римского.Какой праздник церковный сегодня, 27.04.2020Свое название праздник получил из-за лисиц, которые в этот день бросают старые норы и начинают рыть новые. В это время животное слепнет и глохнет, поэтому его легко поймать. Охотник не упустит такую возможность.Родина святого Мартина – Италия. Он получил образование в Римской церкви. После смерти Папы Феодора I, в 649 году, его избрали папой Мартином I. В то время единство Церкви было нарушено ересью монофелитов. Учение о единой воле в Богочеловеке Иисусе Христе получило широкое распространение. Император Констанс и патриарх Константинопольский Павел II являлись монофелитами. Они вместе составили и издали «Типос» – запрет об упоминании о двух волях в Иисусе Христе.В том же году, когда Мартин стал Папой, еретический образец христианской веры доставили в Рим. Мартин созвал православное собрание и осудил монофелитскую ересь. Император пришел в бешенство и приказал доставить к нему святителя.Военачальник Олимпий по прибытии в Рим испугался открыто арестовать Папу. Он подослал солдата, чтобы тот тайно убил его. Но он неожиданно ослеп. Испуганный военачальник вернулся в Сицилию. Спустя пять лет попытку повторили. Папу обвинили в связи с врагами империи, осуждении святой Богоматери и увезли на остров Наксос.Через год лишений и издевательств стражи Мартина доставили на суд императора. Истощенного и в лохмотьях старца вывели на площадь на потеху толпы. Но знающие правду люди уходили со слезами на глазах. Суд приговорил Мартина к смертной казни. Но раскаявшийся патриарх Павел, а также вера и мужество мученика заставили императора изменить приговор и сослать Мартина на Херсонес Таврический. Там он и скончался в 655 году.По православному календарю праздник сегодня, 27 апреля

27 апреля поминают мученика Ардалиона, пострадавшего за веру Христову при императоре Максимиане (305-311).Чудо схождения Благодатного огня в Иерусалиме: время, прямая трансляцияАрдалион — талантливый мимический актер «из лицедеев», играл однажды в цирке роль христианина. По замыслу автора, актер сначала должен был отказаться от принесения жертвы идолам, а затем отречься от Христа.По ходу действия Ардалиона подвесили на дереве и стали пытать железными крючьями. Он так естественно изображал страдания, что зрители в восторге, громко выражали похвалы его искусству.Вдруг Святой, велев всем замолчать, объявил, что он действительно христианин и от Господа не отречется. Правитель города пытался представить, что Ардалион продолжает играть роль, а в действительности в конце представления отречется от Христа и принесет жертву языческим богам.Но актер продолжал исповедовать свою веру во Христа, за что был брошен на раскаленную сковороду и удостоился мученического венца.Церковный праздник, какой сегодня, 27.04.2020По церковному календарю, 27 апреля поминают тысячу персидских мучеников, пострадавших за веру во времена правления царя Сапора II в IV веке.Начались гонения из-за того, что царь, испугавшись возможных связей персов-христиан с Восточной Римской империей, ввел тяжелый налог для верующих. Когда некоторые из них отказались платить его, царь, представив все как бунт, объявил гонения на всех христиан, назвав их врагами персидского царства и веры.Во время гонений схватили епископа Симеона, священников Авделая и Анания, и примерно тысячу других христиан. Некоторые из них предпочли отречься от веры, чтобы спасти свою жизнь.По дороге в темницу Симеон, встретив одного из отступников, бывшего наставника царя – Усфазана, отвернулся от него, не ответив на поклон. Усфазан опечалившись, раскаялся и попросил перед казнью Сапора, тщетно убеждавшего своего учителя вновь отречься, объявить, что он умирает как христианин.Весть о кончине мученика святитель Симеон встретил со слезами. Казни в ту далекую пору шли всю пасхальную неделю — пострадало более тысячи христиан. Последним подошел к палачу епископ Симеон и с молитвой положил голову на плаху.