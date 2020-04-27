Карантин в России допустили продлить до 1 июня

Если распространение коронавируса в России пойдет по негативному сценарию, карантин может захватить и майские праздники, включая рабочие дни между ними. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. По информации издания, такие меры сейчас обсуждают федеральные власти.В мае 2020 г. дополнительных выходных дней будет восемь. Отдыхают россияне с 1-го по 5-е и с 9-го по 11 мая.

Более того, карантин могут продлить еще на месяц – до 1 июня. Напомним, ранее президент Владимир Путин объявил, что ограничения из-за пандемии коронавируса будут действовать до 30 апреля.