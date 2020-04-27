Диагноз Заворотнюк озвучили в прессе

Впервые стал известен официальный диагноз актрисы Анастасии Заворотнюк, который ее семья долгое время скрывала от прессы. Согласно информации из справки, которую обнаружили журналисты, звезда сериала «Моя прекрасная няня» страдает от глиобластомы. От этого заболевания выздоравливают около 5% пациентов, но врачи дают актрисе положительный прогноз.Как состояние Заворотнюк сегодня, 27 апреля«Форма рака у Заворотнюк не смертельная. Сейчас ей намного лучше. В дальнейшем она сможет вернуться к нормальной жизни и даже работать. Анастасия проходит курс лечения препаратом нового формата. Лекарство называется кейтруда (Keytruda), это таблетки, противоопухолевое средство», — раскрыл подробности лечения один из врачей актрисы на условиях анонимности.

Ранее Анастасия перенесла две операции. По словам врача, Заворотнюк слаба, ее иммунитет ослаблен, в связи с этим пациентка должна находится в максимально стерильных условиях.С 21 января Анастасия находилась в онкологическом отделении «Центральной клинической больницы с поликлиникой», где ей два раза удаляли опухоль. На днях актрису выписали.