Прояснились детали о состоянии здоровья Бабкиной

Врачи продолжают лечение госпитализированной с пневмонией певицы Надежды Бабкиной. О самочувствии артистки рассказал ее концертный директор Сергей Горох, что позволило поклонникам исполнительницы прояснить для себя текущую ситуацию.Как себя чувствует Бабкина: состояние на 27 апреляПо его словам, состояние артистки, вышедшей из комы, значительно улучшилось за последнее время.

«Настроение хорошее, позитивное. Она передала всем большой привет», — поведал он.Представитель исполнительницы народных песен вспомнил, что Бабкина сама звонила ему несколько дней назад и интересовалась положением дел в театре фольклора «Русская песня». Горох сообщил певице, что все артисты находятся на самоизоляции, а праздничные мероприятия перенесены.Надежда Бабкина была госпитализирована в начале апреля с пневмонией. Тест на коронавирус показал отрицательный результат.