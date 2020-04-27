Величие татарской женщины. «Зулейха открывает глаза»

«Мы книгу Гузель Яхиной “Зулейха открывает глаза” не читали, фильм снятый по ее мотивам не видели, но осуждаем» … Помните, как еще недавно общественность клеймила тех, кто не укладывался в линию партии. Нечто очень похожее, раздается сегодня в различных сегментах российского общества, куда входят, прежде всего, ностальгирующие по «сталинскому раю» граждане, и отдельные представители татарской общественности, для которых любой критический взгляд на особенности национального быта — нарушение некого табу.В первую очередь, удивляет та ненависть, нетерпимость с какой люди комментируют фильм, в котором создан удивительно яркий и правдивый образ татарской женщины, раскрыто величие и красота ее духа. Сыгравшая главную героиню в фильме «Зулейха открывает глаза», Чулпан Хаматова была поражена «иступленной реакцией» зрителя, который в большинстве своем видел лишь то, что мог осознать и воспринять.«Меня эта исступленная реакция скорее изумила — призналась она. Ведь наш фильм — это очень облегченная версия того, что на самом деле происходило в сталинские времена, и я опасалась, что нас раскритикуют за недостаточную жесткость. Думаю, в основе желания забелить прошлое лежат инфантилизм, необразованность, инертность: не хочется погружаться… Но ведь хорошая литература — Солженицын, Шаламов, Гроссман, Горенштейн — никуда не делась. Она просто требует внутреннего труда». Оголтелая ненависть к фильму «Зулейха открывает глаза», к Чулпан Хаматовой — это ведь очень тревожный показатель, что российское общество входит в опасную полосу духовной и социальной деградации, демонстрируя при проведении социальных опросов рекордный уровень одобрения деятельности Сталина.Упомянутый Хаматовой, Варлам Шаламов как никто другой честно провел исследование новой и непредставимой до появления ГУЛАГа и Освенцима реальности, в которую трудно поверить, но которую нельзя забывать. Она актуальна всегда – до конца истории.

Как писал сам Шаламов: «разве уничтожение человека с помощью государства — не главный вопрос нашего времени, нашей морали, вошедший в психологию каждой семьи?» Как это было…К сожалению, в наши дни мифологизация истории народов России обернулась формированием новых архетипов общественного сознания, «коллективного сна разума». И только немногие сегодня осмеливаются хоть немного пробудить людей от этого «сна», и как Шаламов донести пусть страшную, но правду, чтобы люди могли: «Помнить зло раньше добра. Помнить все хорошее — сто лет, а все плохое — двести». В свете размышлений Шаламова, выглядит вполне закономерным, что «Коммунисты России» (КПКР) требуют прекратить сериал, а авторов наказать за идеологическое недомыслие или сознательное вредительство. Вслед за коммунистами спешат многочисленные возмущенные тем, что о раскулачивании сняли фильм, в котором показаны факты «уничтожения человека с помощью государства». (См. фрагмент фильма https://www.instagram.com/p/B_GDMy-jGaA/?igshid=1w51iyhgy9s8t). Сегодня Зулейха «открыла глаза» на осознанное историческое беспамятство и духовный примитивизм тех, кто претендует в современной России на знание истины в последней инстанции.Зрелище достойное картины Франсиско Гойи «Сон разума рождает чудовищ».Исмагил Шангареев. Стокгольм, 2020 г.