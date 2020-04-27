Россияне пытаются купить «Фавипиравир» против коронавируса

В Китае рекомендует использовать Фавипиравир, который также называется Авиган, для лечения больных новым коронавирусом. Но к нему есть вопросы. Китайская фармацевтическая компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical заявила, что получила от властей страны разрешение продавать препарат Фавипиравир в качестве потенциального лекарства от коронавируса.«Авиган», есть ли аналоги в РоссииИзначально в японском правительстве заявляли, что Favipiravir был разработан четыре года назад, и должен был помочь в борьбе с тогдашней вспышкой вируса Эбола на территории Гвинеи. Однако с начала текущего года в качестве эксперимента данный медикамент начали предоставлять больным коронавирусом COVID-19.Важно понимать, что данный препарат перед началом массового применения в лечении больных должны одобрить представители правительства, ведь изначально его разрабатывали для борьбы с гриппом и другими заболеваниями. Иными словами, он был создан до появления коронавируса, и пока не совсем понятно, насколько он эффективен против такого заболевания.

На сегодняшний день данный препарат не имеет аналогов в России. Соответственно, его будет проблематично приобрести в нашей стране. Впрочем, в будущем ситуация должна измениться в этом направлении в лучшую сторону.Лекарство Авиган где можно купитьКупить в аптеках Фавипиравир России данный препарат на сегодняшний день проблематично.Напомним, что на сегодняшний день ни в одной стране мира нет лекарства против коронавирусной инфекции. Есть только лекарства, которые могут компенсировать дыхательную недостаточность.Инструкция по применениюПрименяют Авиган при вспышках гриппа (когда другие противовирусные средства не эффективны или недостаточно эффективны).ПротивопоказанияНе применяется Авиган:- при гиперчувствительности к фавипиравиру, вспомогательным компонентам;- при беременности или подозрении на беременность;- детям.С осторожностью:- при подагре, в т.ч. в анамнезе, а также при гиперурикемии (уровень мочевой кислоты в крови может увеличиться);- при нарушении функции печени.