Состояние Надежды Бабкиной остается стабильным

В состоянии Народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной явно наметились позитивные изменения. Концертный директор театра «Русская песня» Сергей Горох сообщил, что она продолжает лечение и находится в хорошем настроении.Состояние здоровья Надежды Бабкиной сегодня, 27 апреля«Она передала всем большой привет. Договорились быть на связи», — поведал он. Пришедшая в себя Бабкина интересовалась, что сейчас происходит в театре и идут ли репетиции. Горох несколько опечалил своего руководителя сообщением, что до 1 мая все находятся на самоизоляции, а праздничные мероприятия, в которых собирался принять участие коллектив, перенесены.«Я объяснил ей, что до 1 мая все находятся на самоизоляции по домам, праздничные мероприятия перенесены. Она сказала, что у внучки Марфы день рождения, будет ее поздравлять. Заказала вкусную еду», — уточнил Горох.В свою очередь врачи воздерживаются от прогнозов на будущее. Они вообще не слишком словоохотливы, когда речь заходит о самочувствии исполнительницы. Специалисты лишь указывают на то, что состояние Бабкиной на сегодняшний день является стабильным.Как себя чувствует Надежда Бабкина 27.04.2020В свою очередь близкий приятель отечественной исполнительницы Надежды Бабкиной, которая в настоящее время лечится от двустороннего воспаления легких, рассказал, что медики стараются не делать прогнозы относительно сроков выздоровления знаменитости. По их словам, здоровье звезды сейчас находится в таком состоянии, когда неизвестно, что можно ожидать далее — маятник может качнуться как в одну сторону, так и в другую.

Как известно, Бабкина пришла в себя. Сейчас она может самостоятельно дышать, однако, по заявлениям специалистов, это абсолютно ничего не значит. Измениться все может в любой момент.«На данный момент у нее пограничное состояние. Врачи ждут, как себя будет вести ослабленный организм. В эти дни может случиться всякое. На основании этого артистка будет еще некоторое время находиться под пристальным вниманием врачей», — отметил приятель знаменитости.Также этот человек, который давал комментарий на условиях анонимности, подчеркнул, что такие заболевания без последствий не проходят. Любимице публики предстоит длительная реабилитация.Что случилось с БабкинойНапомним, Бабкина попала в больницу 6 апреля в тяжелом состоянии. Врачам даже пришлось ввести ее в медикаментозную кому. Представители артистки утверждают, что у нее не был выявлен коронавирус, а другие источники, ссылаясь на свои источники, сообщали, что именно COVID-19 привел к двухсторонней пневмонии.Артистке до сих пор проводят антибактериальную и противовирусную терапию. В больнице певица оказалась из-за двусторонней пневмонии. Почти неделю Бабкина находилась в медикаментозной коме. Но за это время врачам удалось стабилизировать ее состояние. На данный момент артистка пришла в себя, самостоятельно дышит, но о полном выздоровлении пока рано говорить. Далее ее ждет длительный курс реабилитации. Довольно долгое время она находилась на ИВЛ и была прооперирована.Историк моды Александр Васильев, также перенесший заболевание, упрекал в заражении именно Бабкину, с которой контактировал на съемках «Модного приговора». Заболели также личный водитель Бабкиной, его жена и ребенок, которые лечатся дома.