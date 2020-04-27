Столица Сирии оказалась под ракетным ударом

Сирийская система противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаку в окрестностях Дамаска. Информацию об этом передает государственное телевидение Сирийской Арабской Республики (САР). В последнее время подобные атаки стали регулярными.Новости Сирии на сегодня, 27.04.2020Государственное телевидение Сирии сообщило, что система противовоздушной обороны (ПВО) начала отражать атаку в небе над Дамаском.По последним данным телеканала, атака была произведена со стороны Израиля, ракеты были выпущены из воздушного пространства Ливана. При этом отмечается, что расчетам ПВО удалось сбить несколько ракет. На данный момент информации о погибших и пострадавших нет.Вместе с тем, журналист Джо Трузман в Twitter опубликовал видео, на котором запечатлены авиаудары.«Сирийская ПВО активно работает над Дамаском сегодня вечером против выпущенных Израилем ракет», — поведал он.Напомним, это не первая атака сирийского города, совершенная вооруженными силами Израиля. Так, например, в начале марта вооруженные силы САР успешно отразили сразу 12 израильских ракет. Ни одна из них не достигла цели. При этом стоит отметить, что авиаудары, которые осуществляет Израиль, не имеют отношения к «самозащите» и являются частью комплексной агрессии, которая ведется против Сирии.Кроме того, в феврале Израиль атаковал Дамаск два раза. Первый ракетный удар был нанесен 6 февраля. В Минобороны РФ тогда отметили, что Израиль создал угрозу для гражданского борта сирийской авиакомпании Cham Wings. Следовавший из иракского города Наджаф борт заходил на посадку в аэропорт Дамаска, и мог стать целью для сирийских ПВО.Тем временем, пложение США на восточном берегу реки Евфрат с каждым днем становиться все менее устойчивым. Подробности рассказал военный источник.Доведенное до отчаянья арабское население практически каждый день устраивает акции протеста против американского военного присутствия.Международное сообщество все чаще обвиняет Вашингтон не в защите народов востока Сирии от террористов, а в оккупации и краже сирийской нефти.Еще одной проблемой становиться то, что оккупантами и ворами начинают называть американцев их главные союзники в регионе — курды. Да, купленная курдская администрация хранит верность США, но простой народ уже думает по-другому.Более того, простые курды все больше склоняются к сохранению единой Сирии, но с преференциями для своего народа. Помимо всех этих США приходиться оправдываться в необходимости нахождения своего военного контингента на восточном берегу реки Евфрат тем, что там есть угроза возрождения ИГИЛ (организация запрещена в РФ по решению суда, так как признана террористической) избиратели уже не верят. И тут возникает еще одна проблема — кто будет охранять сирийскую нефть, которую США уже считают своей?Американская администрация попыталась решить все проблемы разом. Так, по информации «Центра документирования нарушений в Сирии», на американской базе в населенном пункте Шаддади (провинция Хасака) ведут запись местных жителей их числа коренного арабского населения на курсы подготовки новых бандформирования.Подготовка должна продлиться два с половиной месяца. Новобранцев будут обучать на территории военной базы США в сирийской Хасаке «Аш-Шаддади». Жалование новоявленным боевикам американские силы платят крайне щедрое — 350 долларов в месяц. Сообщается, что к настоящему времени удалось набрать порядка 800 человек. Вашингтон работает над тем, чтобы создать своего рода конкурента для курдским вооруженным формированиям, оккупировавших с подачи американцев в настоящее земли к востоку от Евфрата.Причина тому более чем очевидна — курды стали сомневаться в США, и стали все больше поглядывать в сторону Дамаска и России. Чтобы создать серьезную конкуренцию курдским вооруженным формированиям, американцы решили набирать новую силу из числа арабского населения восточных районов Сирии. Да, арабы считают США оккупантами, однако они также недолюбливают курдов, что не вполне правильно, так как все злодеяния исходят не от простых людей, а от их продавшихся Вашингтону руководителей. Читайте подробнее: Главная ударная сила Коалиции США готовится войти в состав армии СирииПроамериканское арабское ополчение, по мнению США, должно стать силой, способной удержать власть Вашингтона в восточных регионах Сирии, в случае выхода курдов из-под контроля. США планирует использовать новую военизированную структуру для защиты «своих» нефтяных месторождений.Принимая во внимание финансовые возможности США и сложность арабо-курдских отношений, план американцев имеет все шансы на успех. Сегодня мы наблюдаем очередной удар в спину своим союзникам со стороны американцев. Вероятнее всего в рамках выполнения задуманного будет резко сокращаться военная и финансовая помощь курдам со стороны США, и наоборот, последует накачивание оружием и деньгами местных арабов. Как видно американцы опять пытаются всех купить. Однако здесь есть огромный риск. Все прекрасно понимают кто такие США и какие у них истинные цели в регионе. Нет никаких гарантий для Вашингтона, что обученные и вооруженные ими боевики, попросту не восстанут против американских оккупантов, как это уже сделали многие курды, ощутившие на себе предательство Вашингтона во время наступления турецких войск.Обзор карты боевых действий в Сирии от 27 апреляВ минувшие сутки в городе Африн произошло нападение на офис гуманитарной организации «Бахар». По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), налет был организован боевиками протурецкой группировки «Ахрар аш-Шаркыя». О том, с какой целью была предпринята атака, все еще неизвестно.

Появились подробности о судьбе пожилого мужчины 70 лет, который был задержан протурецкими боевиками несколько дней назад. Согласно информации SOHR, его арестовали члены бандформирования «Лива Султан Сулейман Шах». За его освобождение боевики потребовали у его родственников выкуп в размере 10 тысяч долларов.В городе Аль-Баб на северо-востоке от Алеппо накануне фиксировались вооруженные стычки между протурецкими боевиками. Новостной портал Al Nour передавал, что столкновения произошли между членами группировки «Дивизия Султан Мурад» и «Сирийской свободной полицией». В результате вооруженного противостояния обе стороны понесли потери в живой силе.На шоссе М-4 в Идлибе в минувшие сутки вспыхнули вооруженные столкновения между турецкими военнослужащими и боевиками террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России). Вооруженный конфликт вспыхнул неподалеку от города Ан-Найраб, после того как турки попытались разогнать протестующих террористов. В ответ на применение слезоточивого газа митингующие начали кидать в солдат камни. Вслед за этим последовали выстрелы со стороны турецких военных. В результате скончались двое мужчин. До сих пор неизвестно, являлись ли погибшие боевиками или принадлежали к числу жителей, согнанных террористами на демонстрации в принудительном порядке. Позднее Анкара задействовала ударные дроны, работа которых привела к ликвидации двух членов ХТШ и ранению еще трех. В свою очередь турки потеряли одного из своих солдат раненым.Во второй половине дня противоборствующие стороны прибегли к переговорам. Военный источник в Twitter военный источник (OmerOzkizilcik) передавал, что на встрече с представителями боевиков присутствовали офицеры ВС Турции.На территорию провинции накануне въехал очередной турецкий конвой. Согласно информации Telegram-канала (NovostiDamask), около 20 грузовиков с военной техникой пересекли границу через пункт пропуска «Кафр-Лусин».Ситуация в Сирии сегодня, 27 апреля 2020Исламисты в Идлибе и соседних провинциях конфискуют имущество христиан, выгоняя их со своих домов, о чем сообщает Сирийская обсерватория по правам человека.Джихадисты ввели очередной налог для верующих в Христа называемый «джизья». Кроме того, все кто арендует землю у представителей «Хайят Тахрир аш-Шам» лишены права сменить арендодателя или отказаться от аренды, последний в свою очередь пользуясь этим специально завышает цены до неподъемных.В итоге христиане не могут платить, (это банально невозможно, так как цены поднимаются в отдельных случаях в 10 и больше раз). В итоге образуются долги, на основании которых полиция исламистов конфискует дома и имущество жителей для погашения долга.В подконтрольных бывшей «Джабхат ан-Нусре» СМИ, высокопоставленные члены банды, с умным видом рассказывают, что все делается «по закону» и жилье изымается «правовым путем».Если христианин захочет покинуть занимаемую террористами территорию, он не имеет права сохранять, какое либо имущество. То есть, если он захочет уехать, его дом или любая другая недвижимость будет конфискована в пользу группировки.Накануне поздно ночью сотрудники разведки сирийской армии атаковали сборный пункт террористов «Хайят Тахрир аш-Шам», более известный, как отделение 107, в районе Эль-Кусур в центре города Идлиб.Диверсанты забросили в окна несколько ручных гранат, в результате взрыва которых был убит один охранник, несколько террористов получили ранения. Кроме того был сожжен фургон, припаркованный возле здания.Был убит боец «Хайят Тахрир аш-Шам», охранявший вход, также был сожжен фургон, другие, в том числе командиры, получили ранения, — говорится в сообщении местного активиста на Facebook.Несмотря на то, что сирийская разведка не признала причастность своих сотрудников к нападению, впервые данная информация была опубликована на их сайте, спустя всего 44 минуты после самого происшествия.Это уже второе нападение на членов бывшей «Джабхат ан-Нусры» в Идлибе в этом месяце. Неделей ранее, 19 апреля, самодельное взрывное устройство было взорвано в фургоне террористической группы возле мечети аль-Абрар, в результате чего погиб сотрудник Службы безопасности Абу Абулрахман Аль-Хамуи.Поступила информация о том, что во время столкновений на трассе М-4 в районе населенного пункта Ан-Найраб тяжелые ранения получил один из военнослужащих ВС Турции. Об этом сообщает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask).Напомним, несколько часов назад стало известно, что боестолкновения на данном направлении приостановились, а противники сели за стол переговоров. Тем не менее никакой информации об итогах беседы пока не поступало.Информационный портал Raqqa is Being Slaughtered Silently заявляет о том, что Соединенные Штаты готовят почву для возвращения своих войск в Ракку. По информации, полученной от курдских источников, в провинцию были направлены несколько военных экспертов. Прибывшие специалисты были замечены на базе «Аль-Джазира». Кроме того, на военный объект была направлена колонна с бетонными блоками для восстановления ограждений и подготовки базы к прибытию войск США.Напомним, Соединенные Штаты осуществили вывод войск с нескольких объектов в регионе около полугода назад во время операции «Источник мира». Об этом распорядился президент США Дональд Трамп.