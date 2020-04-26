Александр Незлобин: «Пришел к выводу, что романтику надо ставить в расписание»

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Известный комик, покоривший сцену Comedy Club, уже более двух лет работает на канале СТС. В это воскресенье стартует новый проект Александра Незлобина и Сергея Светлакова «Стендап Андеграунд».

«Стендап андеграунд — это объединение комиков. Мы, по сути, предоставляем им сервис — создаем экосистему, в которой они растут и развиваются вместе с нами. Мы хотим, чтобы они были с нами по любви, а не по контракту. Мы с Сергеем сами работаем на сцене и понимаем ребят не как продюсеры, а как комики. Наша цель — чтобы они думали только о творчестве. Так выиграют все», — анонсировал проект Незлобин.

В разговоре со «старХитом» комик рассказал, как велась работа над шоу, почему он решил уехать из Москвы на время самоизоляции и о том, как планирует свое время.

— Как будете отбирать ребят в новое шоу?У нас нет никакой системы отбора. Просто проводится много технических вечеринок, на которых могут выступить юмористы. И тех, кто очень понравился залу, мы берем на шоу. При монтаже мы не накладываем смех, но вырезаем шутки, которые не зашли и оставляем те, на которые была реакция. Постоянного состава участников нет, нам абсолютно неважно, выступает ли комик на конкурирующих каналах. Если у него есть смешные шутки, и он хочет разделить их с нами, мы заплатим ему за съемки. И потом даже отдадим ему материал, что не принято делать на телевидении. Мы не переманиваем никого у ТНТ, не ходим и не уговариваем. — За кем следите из стендаперов?Ни за кем конкретным, просто слежу, как меняется рынок. Мы со многими общаемся и дружим. Получается, что знаю про всех.— Будет ли цензура в новом шоу?Будет редактура. И то, мы столкнемся с этим только на телевидении. Я имею в виду упоминание брендов. А на онлайн-площадках будем выпускать сырой материал, без цензуры.

— Какие минусы у популярности?Не считаю себя популярным. Я, как и все, хожу по улицам и езжу в метро. Людей не сильно удивляет, когда они меня видят. А из минусов… Сейчас во время самоизоляции ко мне приезжают курьеры с доставкой. Они ставят коробки на приличном удалении от двери, а потом восклицают «О, вы же Незлобин? Давайте сфотографируемся». Подходят вплотную, что весьма опасно сейчас, и делают снимок. А мне очень неудобно им отказать. — Есть разница между ТНТ и СТС? Вы ведь имеете опыт работы на обоих каналах. Есть, наверное. Я благодарен ТНТ, ведь именно на этом канале начинал творческий путь. СТС просто предоставил новые возможности, которых ранее не было. Когда уходишь на другое предприятие, то обычно выигрываешь в зарплате. Но меня больше привлекли возможности продюсирования.

— Где проходит ваша самоизоляция: в Москве или за городом?Мы успели снять дом в Подмосковье. У нас собака и ребенок, поэтому это было правильным решением. — В таком напряженном графике удается ли уделять время семье?В первые две недели самоизоляции мне даже удалось стать домохозяйкой: я готовил завтрак и гулял с собакой. А теперь накопилась работа. Поспал четыре часа и уже что-то монтирую. Отснятые до карантина передачи показали хорошие рейтинги на СТС. Мы придумали еще пятиминутные «Светлые новости» от Антона Лирника и Сергея Светлакова, которые не касаются сегодняшних ужасов и создают немного позитива. Но этим больше занимается Сережа.

— Где черпаете новые идеи и вдохновение?Организм уже сам начинает придумывать. Мне кажется, сейчас, на самоизоляции, как раз время вдохновляться.— Устраиваете ли свидания с женой? Есть время для романтики? Я пришел к выводу, что романтику надо ставить в расписание. Раньше была куча мероприятий, и на семью было мало времени. Мы особо никуда не ходили, и устраивали свидания дома. Но сейчас я организовал график так, что все успеваю. Стараюсь, чтобы суббота и воскресенье всегда были выходными. — Как поменялась Москва с тех пор, как вы сюда переехали?Ха-ха! Конечно, похорошела. Здесь появилось больше возможностей, проводить досуг стало комфортнее. Когда я приехал в столицу, то жил в квартире, от которой надо было 40 минут добираться до метро Таганская. Постепенно перебрался в центр города и понял, что все поменялось. Москва или уровень жилья — не знаю. И то, и другое. Я отказался от машины и стал пользоваться общественным транспортом. Даже продал автомобиль. Беру теперь в аренду иногда.— Как часто общаетесь с близкими?Стараюсь, контактирую, планирую съездить повидаться. Но больше хочется, чтобы они приезжали ко мне.