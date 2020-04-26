«Навоз и тухлые яйца»: Ольга Бузова вынашивала план мести экс-супругу Дмитрию Тарасову

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«Поющая ведущая» Ольга Бузова в новом шоу Елены Степаненко «Ещё не вечер» поделилась планом мести, приготовленным несколько лет назад для экс-супруга Дмитрия Тарасова. Звезда планировала забросать его авто навозом и тухлыми яйцами, но в итоге решила действовать немного «мягче». У Ольги Бузовой и Елены Степаненко в чём-то схожие жизненные истории. Обе оказались в итоге обмануты, казалось бы, верными мужьями и одинаково переживали определённый стресс от ситуации. Певица говорит, что была изначально очень обижена на Дмитрия Тарасова, планируя «жёсткий» план мести. Так, по сценарию Бузовой, сначала подаренное ей, а затем отобранное бывшим мужем авто играло главную роль. Планировалось измазать машину навозом, забросать тухлыми яйцами, облить чем-нибудь не менее «ароматным», а затем «разбить в хлам».

В итоге этот сценарий Ольга Бузова в жизнь так и не воплотила, но отомстить Дмитрию Тарасову всё же смогла. Когда футболист потребовал отдать все документы, то обиженная супруга сложила их вместе, чем-то облила и только потом «с радостью отдала».