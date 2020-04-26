В Сети появилось фото дочери Тимы Белорусских

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Исполнитель хита «Мокрые кроссы» сейчас является долларовым миллионером и может позволить семье шикарную жизнь. Но так было не всегда: два года назад он еле сводил концы с концами и работал официантом, чтобы обеспечить дочь.

21-летний Тима Белорусских не раз говорил, что предпочитает скрывать личную жизнь и не торопится рассказывать о семье. Но поклонники знают, что сердце музыканта давно занято девушкой по имени Яна, которая несколько лет является его супругой.

Их отношения начались в выпускном классе, когда они были еще школьниками. Юношеская любовь закончилась беременностью девушки, которая в конце 2015 года родила дочь Софию. На тот момент Яне было 17 лет, а Тиме — 16. Будущая звезда поступил как мужчина и не отказался от ребенка, а стал помогать в воспитании и заниматься семей.

Сам Белорусских не говорит об этом и не показывает жену и дочь в социальных сетях. Поэтому поклонники буквально по крупицам собирают факты о его семье. Сегодня в Сети оказались опубликованы кадры подросшей Софии. Судя по снимку, она унаследовала черты знаменитого отца.

Отметим, что, несмотря на популярность в России, Тима не стал переезжать из родного Минска. В одном интервью он признавался, что снимает загородный дом, где оборудовал студию для записи — там он часто принимает гостей и проводит время с родными и близкими.

Фото: Instagram