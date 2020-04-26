Лидия Федосеева-Шукшина: «Мне страшно, а Бари только смеется»

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Год назад Лидия Федосеева-Шукшина переписала на Бари Алибасова двухкомнатную квартиру. Вскоре выяснилось, что руководитель группы «На-На» переоформил недвижимость на своего помощника. Актриса всеми силами пытается вернуть себе апартаменты.

81-летняя Лидия Федосеева-Шукшина не так давно узнала, что ее квартира принадлежит совершенно постороннему человеку. 72-летний Бари Алибасов переписал жилье на своего помощника Сергея, чтобы не платить налоги. По словам продюсера, это все формальность и скоро недвижимость в Новой Москве вернется в собственность Лидии Николаевны.

Никаких объяснений Бари Каримович толком не дает. Однако Федосеева-Шукшина переживает, что помощник музыканта не захочет возвращать апартаменты. «Очень надеюсь, что Бари вернет мне мою квартиру. Но, возможно, произошла ошибка? И Бари сам попал в ловушку, стал жертвой обмана, каких-нибудь манипуляций, людей, которым не нужно было верить, но гордость не позволяет ему в этом публично признаться?» — рассуждает артистка.

Лидия Николаевна добавила, что любит супруга несмотря ни на что. Однако актриса требует основателя группы «На-На» поскорее разобраться в ситуации.

«Обращаюсь к Бари, теперь уже публично: пожалуйста, давай закроем этот вопрос, который я считаю недоразумением, а не заранее спланированной акцией по отъему имущества», — подчеркнула Федосеева-Шукшина.

Артистка уверена, что недвижимость была переписана по фиктивному договору. Также Федосеева-Шукшина недовольна поведением адвоката Бари Каримовича, который сообщил, что она все знала о сделке.

«Конечно, мы обсуждаем этот вопрос с моим мужем Бари. Он смеется и говорит, что мне не о чем беспокоиться. «Лидушка, так было нужно». А мне страшно. Думаю, нет смысла объяснять, почему», — возмущается она.

Лидия Николаевна отметила, что ранее у нее с мужем был уговор. Актриса попросила Бари Алибасова передать эту самую квартиру внукам Фоме и Фоке, сыновьям Марии Шукшиной, если же она раньше уйдет из жизни.

По материалам «МК»

Фото: Legion-Media